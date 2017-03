Pourquoi porter une orthèse plantaire : 5 avantages pour les sportifs

L'orthèse plantaire n'est pas seulement utile pour corriger certains défauts ou soulager des maladies du pied. Elle peut aussi devenir un atout sérieux pour les personnes pratiquant régulièrement un sport mettant à contribution les membres inférieurs. L'orthèse plantaire est également appréciable pour éviter l'apparition de problèmes typiques dont souffrent les sportifs.

Améliorer les performances

Le rôle du pied dans la pratique de certains sports s'étend à :

la suspension

le soutènement

l’adhérence

la propulsion

C'est pourquoi l'orthèse plantaire pour la course à pied contribue aux performances sportives dans tous ces phénomènes mécaniques. Une orthèse réalisée sur mesure épousera parfaitement la forme du pied pour mieux amortir les ondes de choc et fournir une assise confortable.

Adapter le pied au terrain

Les articulations du pied modifient la courbure de la voûte plantaire afin d’amortir le pas et d’adapter le pied aux imperfections du terrain. Une orthèse thermoformée permettra au sportif de toujours disposer d'une zone de contact optimale entre les reliefs du pied et la chaussure. Elle pourra être régulièrement adaptée en fonction des modifications physiologiques du pied et des conditions du terrain (terre battue, gazon, surface synthétique, graviers, etc.).

Corriger la posture

Avec la pratique régulière d'un sport agissant sur les pieds et les articulations, le corps s'adapte automatiquement en se conformant à une nouvelle posture. Elle peut devenir handicapante au niveau des performances sportives, mais aussi provoquer des douleurs si elle n'est pas corrigée à temps. Parfois, l'orthèse plantaire peut sans intervention intrusive et de manière douce permettre de corriger cette tendance à se tenir de travers.

Éviter certains problèmes

Le pied est un membre complexe qui comporte pas moins de 26 os et de nombreuses articulations. La pratique d'un sport influence beaucoup les parties mécaniques du pied, mais aussi son enveloppe charnelle.

Le pied d'athlète, par exemple, est une affection liée à un champignon causée par la macération, une baisse du pH de la peau et un gonflement de l’épiderme. Pour l'éviter, l'emploi d'une semelle respirante peut s'avérer utile en plus de préférer des chaussettes en matière naturelle (comme le coton) ainsi que des chaussures bien aérées et pas trop serrées.

Contention nocturne

C'est une orthèse d'un type spécial qui se porte la nuit en dormant. Elle est souvent employée en cas d'hallux valgus, ou oignon, particulièrement douloureux la nuit. L'oignon crée des modifications internes de la capsule, des ligaments et des tendons appelées fluage.

La contention nocturne maintient l’articulation dans une position légèrement corrigée et limite les effets douloureux du fluage. Il n'est pas rare que les grands marcheurs souffrent d'hallux valgus et la contention nocturne les aidera à profiter d'un repos réparateur sans forcer sur les médicaments antidouleur.