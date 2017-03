Une somme record de 115 000 $ amassée au Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique!

C’est sous un froid intense que s’est déroulée la 9e édition du Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière le 11 mars dernier à la Station touristique Val Saint-Côme. Avec 115 000 $ de profits récoltés, l'objectif de 100 000 $ a été largement dépassé dans une ambiance festive, teintée de générosité et de plaisir!



Pour Renelle et Vincent Nicoletti de Nicoletti pneus & mécanique, partenaire majeur pour une première année, et ce, pour les quatre prochaines années, le succès de cet événement repose sur l'implication de toute la communauté. « Nous sommes bien heureux d’avoir établi ce partenariat avec la fondation et son événement. Il est en lien direct avec nos valeurs personnelles et corporatives. Le succès du Défi revient au comité organisateur composé de gens d’affaires du milieu, impliqués et dévoués. Et toutes les entreprises qui ont confirmé leur participation ont fait preuve de tellement de générosité. Grâce à eux, non seulement nous avons rassemblé 74 équipes, mais 15 entreprises étaient présentes au Village des partenaires situé au bas des pentes, pour animer la foule et surtout, bonifier la collecte de fonds! »



Pour cette 9e édition, l’équipe R.E.J. & N. Morin s’est classée en 1ère position de la compétition des descentes en skis. L’équipe de Re/Max Lanaudière a suivi de très près et a remporté une médaille d’argent, alors que la médaille de bronze a été remise à l’équipe Les Petites Puces, ayant comme capitaine Valérie Lépine. Félicitations à toutes les équipes!



Rappelons que les sommes amassées sont nouvellement divisées en deux part, la première étant versée au Fonds Pier-Luc Morin, pour la MRC de Matawinie. Les projets associés cette année sont l’aménagement de deux cours extérieures, soit une pour le Centre de jour du CLSC de Saint-Jean-de-Matha et l’autre pour le Centre d’hébergement du Piedmont située dans cette même municipalité. L’autre moitié des profits est dirigée vers le fonds général de la fondation pour les autres MRC couvertes par la fondation, soit Montcalm, D’Autray et Joliette.



La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière tient à remercier sincèrement tous les participants, commanditaires, donateurs et bénévoles qui ont fait de cette journée une grande réussite! Encore une fois, le Défi 12 h s'est imposé comme un événement familial réunissant petits et grands, où la magie d'être ensemble, en plein air, permet de réaliser de grandes choses!



Sur la photo : Maude Malo, directrice du développement à la fondation et coanimatrice – Jacob Nicoletti-Sturtevant (fils de Renelle Nicoletti) – Vincent Nicoletti de Nicoletti penus & mécanique – Renelle Nicoletti de Nicoletti pneus & mécanique, également membre du comité et coanimatrice – André Morin, membre du comité et père de Pier-Luc Morin – Angèle Roy, mère de Pier-Luc Morin – Luc-René Rivest, membre du comité – Guillaume Tellier, membre du comité – Christian Blouin, membre du comité – Tommy Robillard, membre du comité.