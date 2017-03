Sept Centraide veulent unir leurs forces afin de mieux poursuivre leur mission

Concrétisant une vision partagée et de nombreuses réflexions entre eux, quelques Centraide de la province ont décidé d’unir leurs forces et de se regrouper au sein d’une nouvelle organisation. Ce changement est orchestré dans le but d’accroître leur mission locale tout en étant plus efficace sur le plan administratif.

Il s’agit de Centraide Abitibi Témiscamingue et Nord-du-Québec, Centraide Centre-du-Québec, Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides, Centraide Lanaudière, Centraide Mauricie, Centraide Richelieu-Yamaska et Centraide Sud-Ouest du Québec. Ces Centraide ont recueilli en 2016 plus de 7 millions $ et soutiennent plus de 500 organisations ou projets communautaires.

Ce regroupement permettra d’accroître les investissements dans la communauté, de renforcer la capacité des organismes communautaires à répondre aux besoins locaux, de fournir un service hors pair aux partenaires en milieu de travail, aux bénévoles et volontaires ainsi qu’aux donateurs.

Les Centraide ont débuté une réflexion au cours de l’hiver 2014. Plusieurs facteurs ont motivé le début de cette réflexion : stagnation ou diminution des revenus, nouvelle génération de donateurs aux attentes différentes, l’importance de la technologie dans le monde actuel, changements démographiques, concurrence accrue.

Au cours des dernières semaines, les dirigeants de ces Centraide ont imaginé de quelle façon ils pourraient accroître leur mission locale et régionale tout en étant plus efficaces sur le plan administratif et de la communication. Ils ont donc conçu une nouvelle gouvernance et une nouvelle structure organisationnelle. Celles-ci sont expliquées en ce début de 2017 aux partenaires des Centraide dans leur région. Plusieurs rencontres ont eu lieu notamment avec les organismes soutenus par Centraide et avec certains partenaires.

Pendant ce temps, il y aura préparation d’un acte d’accord entre les Centraide. Cet accord sera soumis à chaque conseil d’administration qui devra l’approuver. Par la suite, les membres de chaque Centraide réunis en assemblée spéciale devront également l’approuver. La nouvelle corporation sera créée à la suite de cette étape fort importante.

Entretemps, rien n’est changé et le processus d’attribution se poursuit. Rappelons que Centraide Lanaudière a recueilli 975 000$ en 2016 et que 60 000 personnes sont aidées via 92 organismes et 4 projets communautaires.

La direction de votre Centraide local demeure disponible et ouverte à répondre à toutes questions à l’égard de cette transformation.