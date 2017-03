Brunch bénéﬁce pour la Semaine québécoise de la déﬁcience intellectuelle

Dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, L’Entraide DIJM tiendra son Brunch annuel le samedi 18 mars prochain. L’événement, qui se déroulera à la salle Le Maxim du Jolodium (12, rue Richelieu à Notre-Dame-des-Prairies), vous propose tout d’abord un salon des artisans, à compter de 10 h. Toutes les œuvres qui y seront en exposition sont issues du travail de personnes handicapées qui sont soutenues par L’Entraide. Elles seront ensuite mises à l’encan à compter de 11 h, jusqu’à 13 h 30. Le brunch est tant qu’à lui prévu à 11 h 30.

" On s'attache à nous " : une thématique inspirante

Cette année, la thématique des boutons a guidé les artistes dans leur création. Vous verrez que l’imagination était au rendez-vous et que le résultat est des plus artistiques. Vous pouvez d’ailleurs observer quelques-unes des œuvres en primeur dans certains commerces : L’Âtre Bistro, la Brûlerie du Roy et Rouge Canapé. Vous avez un coup de cœur pour l’une des œuvres? Soyez présent au Brunch bénéfice et participez à l’encan silencieux!

Soutenir L’Entraide DIJM

Votre présence au Brunch bénéfice du 18 mars prochain soutiendra directement les activités de l’organisme envers sa clientèle. N’hésitez donc pas à vous procurer des billets dès maintenant en communiquant avec L’Entraide DIJM par courriel à emmanuelle.richard@entraidedijm.org ou encore par téléphone au 450 759-9621. Le coût est de 30 $ par adulte et de 15 $ par enfant, puis les 5 ans et moins sont admis gratuitement.

Vous pourrez aussi soutenir L’Entraide DIJM en achetant l’une des œuvres mise à l’encan silencieux. Une œuvre collective de Guilbo et des artistes sera de plus dévoilée : de quoi découvrir tout leur talent artistique! Nous comptons sur votre présence : bienvenue à tous!