Conférence dans le cadre de la semaine d'actions contre le racisme

Le Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) convie les Lanaudoises et les Lanaudois à une conférence présentée dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme. L'activité qui aura lieu ce 23 mars à 18 heures consistera en un témoignage de deux réfugiés africains, un père et son fils de 16 ans, arrivés il y un peu plus d'un an à Joliette. L'événement aura lieu au CRÉDIL au 200 rue de Salaberry à Joliette. Le coût de l'activité est de 10$ et de 5$ pour les membres du CRÉDIL (des cartes de membres seront en vente le soir même). Les fonds récoltés iront directement à l'organisme afin de soutenir notre mission.



La réalité parent-enfant

Le parcours des personnes réfugiées est long et ardu et parsemé d'expériences troublantes, souvent traumatisantes. La réalité familiale vient d'autant plus souligner les difficultés vécues; il est fréquent de voir des séparations forcées par le processus de fuite entre les membres d'une famille. Comment ces obstacles sont-ils vécus à travers le regard de l'enfant par rapport à celui du parent? Le choix d'organiser un témoignage parent-enfant représente un souci d'offrir une compréhension plus globale des enjeux en lien avec le parcours des nouveaux arrivants. La tenue de cette activité évoque aussi une préoccupation de sensibiliser une plus grande partie de la population. C'est pourquoi le CRÉDIL invite la population à participer en grand nombre et, surtout, à venir en famille!



S'unir pour faire front à la discrimination

Les participants seront aussi invités à participer à une ouvre collective. En effet, une toile sera installée et tous pourront inscrire un message de paix, d'espoir et de vivre ensemble. La création sera par la suite installée dans les bureaux du CRÉDIL.



Pour participer

Les gens désirant assister à ce témoignage sont invités à réserver leur place en communiquant avec le département de l'éducation du CRÉDIL au 450-756-0011, poste 241 ou par courriel à education@credil.qc.ca.