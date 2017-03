Louis Jean, animateur à TVA Sports, ambassadeur pour Leucan Laurentides-Lanaudière

Leucan Laurentides-Lanaudière compte désormais sur l’appui d’une personnalité du monde des médias à titre d’ambassadeur régional. En effet, l’animateur et journaliste sportif de TVA Sports, M. Louis Jean, a accepté d’endosser la cause des enfants atteints de cancer.



« Les gens qui œuvrent au sein de Leucan sont passionnés et engagés, mais surtout, ce sont des personnes de cœur qui font une différence dans la vie des familles et des enfants autant dans les moments plus difficiles que dans les moments heureux. C'est pour toutes ces raisons que c'est un honneur de m'impliquer, à titre d'ambassadeur, pour cette cause qui me touche et me tient fortement à cœur ».



C’est entre autres à la suite d’un reportage réalisé en décembre dernier, dans le cadre de la soirée « Le hockey pour vaincre le cancer », que M. Jean a été approché par l’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière.



Dans ce reportage, il a accompagné deux adolescentes atteintes du cancer lors de leurs traitements au CHU Sainte-Justine. Une jeune fille de la région, Gabrielle Gaudet qui est âgée de 15 ans, a ainsi passé sa journée avec le journaliste. « C’est avec beaucoup d’humanité, de compassion et de sensibilité qu’il a su démontrer aux téléspectateurs le quotidien d’un jeune atteint de cancer. Une journée qui lui a certainement fait vivre beaucoup d’émotions. Nous sommes fiers de nous associer à Louis, car nous croyons qu’il nous aidera grandement à sensibiliser les gens à la cause et qu’il contribuera positivement au rayonnement de Leucan », mentionne le coordonnateur régional de Leucan Laurentides-Lanaudière, M. Mathieu Déziel.

Résidant dans les Laurentides, M. Jean a accepté d’emblée ce rôle d’ambassadeur pour Leucan. « En tant que père de trois enfants, je ne peux rester insensible face à la maladie et à son impact sur les familles. Au cours des derniers mois, j'ai eu des rencontres marquantes avec de jeunes enfants qui combattent un cancer. Malgré toutes les épreuves qu’ils vivent, ils sont forts et habités par une sagesse remarquable et inspirante, mais ils ont tout de même besoin d'aide et d'appui ».



Et pour débuter l’aventure avec l’équipe et quelques enfants et familles de la région, M. Jean a participé la séance de photos officielles avec les enfants porte-paroles des Défis têtes rasées qui auront lieu aux mois de mai, juin et septembre prochains. « Ce fût vraiment une belle soirée, et je suis très heureux de me joindre à l’équipe de Leucan ».



Pour découvrir les biographies des enfants porte-paroles, pour connaître les dates des différents sites de rasage dans la région, pour participer ou faire un don, visitez le www.tetesrasees.com.