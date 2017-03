4 609 $ pour la sclérose en plaques dans Lanaudière !

Encore une fois cette année, le Quille-O-Thon organisé par le Salon de quilles Au Magnifique de Lavaltrie a permis d’amasser une somme digne de mention, soit 4 609 $, pour l’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL). Ce qui est une augmentation de 500 $ par rapport à l’an dernier.

L’ASEPL remercie la direction du Salon de Quilles Au Magnifique, les nombreux commanditaires, joueurs et bénévoles, qui se sont impliqués lors l’activité qui s’est tenue les 4 et 5 mars derniers et au cours de laquelle plusieurs prix de participation ont été tirés..

Ces fonds serviront exclusivement au maintien du service de soutien à l’achat de produits spécialisés, à l’organisation d’activités sociales et culturelles et aussi à la recherche scientifique d’un traitement pour la sclérose en plaques.

4 609 fois merci !