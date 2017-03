JPS 2017 : Plus de 100 000 Lanaudois touchés!

Du 13 au 17 février dernier, plus de 450 partenaires ont répondu à l’invitation du Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) et ont participé à la 9e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS). Les quelque 780 activités inscrites et la forte mobilisation des partenaires ont permis de déployer la campagne aux quatre coins de la région. Le succès de cette édition est tel qu’on estime à plus de 100 000 le nombre de Lanaudois touchés par ce message collectif de valorisation de l’éducation. « Ce que l’on remarque, c’est que d’année en année, nos partenaires s’investissent toujours davantage en proposant des activités créatives et attrayantes pour parler de persévérance scolaire », précise Ann Marie Picard, directrice du CREVALE.

Des superhéros lanaudois en action

De nouveau cette année, les JPS ont misé sur le thème « Soyez un superhéros : la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! », répétant ainsi que chacun d’entre nous peut jouer un rôle et faire la différence dans un parcours scolaire. Tous les partenaires participants l’ont d’ailleurs compris en organisant une multitude d’activités telles que s’afficher en faveur de la persévérance scolaire, nommer un superhéros, encourager un jeune dans son parcours scolaire, organiser une « Brigade Desjardins de la persévérance scolaire », etc. À titre d’exemple :

Soixante (60) activités ont permis la nomination de superhéros, dont plusieurs sont visibles sur la chaîne Youtube.com/user/crevale;

Cinquante (50) municipalités ont adopté une résolution en faveur de la persévérance scolaire, obtenant ainsi le titre de « Première de classe » (pour les connaître, on consulte la liste de la section « Outils et projets » sur le site crevale.org);

Quarante-trois (43) activités d’éveil à la lecture et à l’écriture ont invité parents et enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter des histoires et de jouer avec les mots;

Douze (12) ateliers « slam » ont été réalisés dans des écoles et maisons de jeunes, au grand bonheur des 300 jeunes qui ont reçu la visite du slameur Naïd;

Sept (7) « Brigades Desjardins de la persévérance scolaire » ont été formées et 42 activités consacrées aux parents ont été tenues, permettant la distribution de 8500 outils d’information et d’intervention;

Six (6) levers symboliques du drapeau de la persévérance scolaire ont souligné l’engagement de chacune des MRC de la région à l’égard de la réussite éducative;

Trois (3) allocutions sur l’importance de mettre en place des pratiques favorables à la conciliation études-travail ont été prononcées devant près de 350 personnes du milieu des affaires, et ce, grâce aux chambres de commerce du Grand Joliette et de la MRC de L’Assomption et à la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins.

À la lumière de ces statistiques et après avoir parcouru plus de 2700 km au cours du dernier mois, toute l’équipe du CREVALE se réjouit de cette mobilisation autour de la persévérance scolaire des jeunes, facteur important pour que chacun d’entre eux devienne le superhéros de sa réussite. C’est donc un rendez-vous pour les 10e JPS, qui se tiendront du 12 au 16 février 2018.

Les Journées de la persévérance scolaire

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les caisses Desjardins de Lanaudière, les députés provinciaux de la CAQ et du Parti Québécois, et la Fondation Desjardins pour leur soutien financier à la 9e édition lanaudoise des JPS.

Qu’est-ce que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation?

Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) contribue, depuis plus de 10 ans, à la prise de conscience que la persévérance scolaire est un enjeu collectif. Il s’implique dans les communautés locales et dans de nombreux projets visant la réussite éducative du plus grand nombre de Lanaudoises et de Lanaudois.

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que les organisations signataires de l’Entente de partenariat portant sur la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région de Lanaudière 2014-2019 (Éducation Lanaudière, les commissions scolaires des Affluents et des Samares, le Cégep régional de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et Emploi Québec Lanaudière) pour leur contribution à la réalisation de sa mission.