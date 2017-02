Important plateau franchi par le Taxibus

Comme la tradition l’indique, le 14 février dernier a été caractérisé par des preuves d’amour et le service de transport de la Municipalité régionale de comté (MRC) d'Autray n’a pas fait exception. Pas moins de 100 utilisateurs ont réservé un transport par taxibus, un signe tangible que la population a le service à cœur.



Déjà bien ancré dans les habitudes des citoyens, le taxibus a ainsi connu son plus haut sommet de réservations en une seule journée depuis son implantation en 2009. Les hausses marquées d’utilisation, et ce, consécutives, ont poursuivi dans la même voie en 2016 alors qu’une augmentation du nombre de transports de 23,5 % a été enregistrée.



Le taxibus est un service de transport porte-à-porte effectué par taxi. Moyennant une réservation faite 24 h à l’avance et selon d’autres conditions, les usagers peuvent circuler sur le territoire d’autréen pour un prix variant de 2 $ à 3 $ à l’exception du circuit Saint-Gabriel/Berthier. Quatre circuits quotidiens sont proposés de même qu’un circuit hebdomadaire reliant Saint-Gabriel à Berthier. Les personnes nécessitant des déplacements réguliers peuvent également se procurer des laissezpasser mensuels à coûts favorables.



« Les résultats sont assurément à la hauteur de nos attentes. Nous avons la preuve de la commodité du taxibus par l’engouement suscité et par la fidélité des utilisateurs », a précisé M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la Ville de Saint-Gabriel à propos de la nouvelle.



L’équipe du service de transport de la MRC reçoit les réservations et les demandes d’information par téléphone au 450 835-9711 ou au numéro sans frais, 1 877 835-9711. Les horaires, tarifs et cartes relatifs à chaque circuit sont accessibles sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca sous l’onglet Transport.