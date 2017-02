La Fondation pour la Santé remercie de belle façon ses donateurs

Le 13 février dernier, au Centre hospitalier régional De Lanaudière, se sont réunis près de 60 partenaires de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. En effet, afin de remercier les donateurs qui se sont engagés dans le cadre de sa première campagne majeure de financement, la fondation a organisé une activité de reconnaissance, comprenant une conférence et un cocktail permettant à tous d’échanger dans une ambiance conviviale.



Lors de cette activité, le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Daniel Castonguay, a remercié les donateurs de la fondation, a invité la population à joindre ce mouvement de générosité et a profité de l’occasion pour résumer l’état d’avancement des travaux liés aux projets financés par les sommes amassées dans le cadre de la campagne majeure. Ainsi, il a été possible de prendre connaissance que les projets touchant le service d’endoscopie et l’aile de cliniques externes spécialisées (clinique de l’œil et gynécologie) sont déjà en mis en branle.



De plus, les gens présents ont pu assister à une conférence donnée gracieusement par Dominique Morneau, psychologue organisationnel. Intitulée Les 3 poils du lion, cette conférence traitait des pièges des relations ainsi que des diverses solutions possibles à mettre en place. Unique en son genre, Dominique Morneau n’a laissé personne indifférent avec son langage imagé et ses enseignements qui font jaillir une profonde réflexion.



La fondation souhaite remercier Dominique Morneau pour le temps accordé. Sa passion pour les relations était contagieuse et inspirante. La fondation profite de cette occasion pour remercier tous ses précieux partenaires, donateurs et bénévoles. Sans eux, la fondation ne pourrait atteindre sa mission.