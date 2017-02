Expédition en Équateur: 5 sommets, 13 500 $

Le 2 février dernier, au restaurant l’Âtre Bistro, avait lieu le 5 à 7 de reconnaissance afin de remercier les aventuriers et les partenaires de l’Expédition en Équateur de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et afin de souligner leur précieuse participation à cet événement-bénéfice.



À l’automne dernier, soit du 1er au 16 octobre 2016, quatre courageux participants ont bravé, non pas un, mais cinq sommets en Équateur au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière! Dre Geneviève Forest et Dre Bouchra Reggad, toutes deux médecins à l’urgence du Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL), Marc-André Rivest, technicien en laboratoire au CHRDL, et Alain Caron, président de la fondation, ont conquis les plus beaux sommets de l’Équateur.



L’Expédition en Équateur, ce n’est pas que le voyage, mais aussi le chemin pour y arriver. En effet, les aventuriers ont avant tout dû s’engager à amasser des fonds pour la fondation, et ils ont relevé le défi! Ce sont donc 13 500 $ qui permettront à la fondation la poursuite de sa mission, soit l’amélioration des soins et des services de santé offerts à la communauté du nord de Lanaudière.



Les aventuriers sont revenus grisés de moments exceptionnels, avec des souvenirs et des images qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire, mais également fiers d’avoir réalisé un geste extraordinaire pour le bien de leur communauté.



La fondation souhaite remercier Jean-Pierre Danvoye, guide de montagne chevronné de la firme L’Échappée Belle qui accompagne les aventuriers de la fondation depuis quelques années déjà. Sans son enthousiasme contagieux et sa passion débordante, les expéditions n’auraient pas les mêmes effets sur les participants, et c’est parfait ainsi!



La fondation profite de cette occasion pour remercier les partenaires locaux de cette expédition, soit Kaki Plein Air et le Club sportif 7-77.