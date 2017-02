Des grands noms de la scène artistique québécoise seront à Ste-Marcelline-de-Kildare en 2017

Monsieur Gaétan Morin, maire de Ste-Marcelline-de-Kildare, a dévoilé aujourd’hui la programmation 2017 de la Vieille Chapelle de Ste-Marcelline. Pour une deuxième année, de grands noms de la scène artistique québécoise se produiront sur les planches de la Vieille Chapelle. Accompagné de madame Claudine Harnois, présidente du conseil d’administration du Centre culturel de Joliette (CCJ), il a également souligné le renouvellement de l’entente de codiffusion entre la municipalité et le diffuseur, et ce, pour les deux prochaines années. « Nous sommes très heureux de ce partenariat qui nous permet d’offrir des événements culturels de grande qualité aux gens du nord de la région. De plus, la vente de billets au CCJ, notamment sur le site Internet, facilite l’accès aux spectacles que nous diffusons », a mentionné le maire.

Le dévoilement des neuf spectacles qui seront présentés à Ste-Marcelline-de-Kildare s’est déroulé devant de nombreux citoyens, commerçants locaux et partenaires financiers.

Le 18 février prochain marquera le lancement de la programmation 2017 avec le chanteur Martin Deschamps. Plusieurs billets se sont déjà écoulés pour le spectacle acoustique du rockeur québécois. Ce sera assurément une soirée remplie d’émotions, d’humour et de tendresse!

Suivra, le 8 avril, la chanteuse et musicienne Florence K. Elle offrira un spectacle intime où, au piano, elle transposera sur scène l'expérience humaine de son livre Buena Vida. Le 28 avril, Frédérick De Grandpré fera revivre les grands noms de la chanson française tels que Charles Aznavour, Henri Salvador et Charles Trenet. Le 5 mai, le chanteur pop Karim Ouellet, dont on ne compte plus les succès radiophoniques, sera à la Vieille Chapelle. Puis, le 19 mai, les lanaudois auront la chance de voir en rodage Quelle famille, le nouveau spectacle de l’humoriste François Massicotte.

La soirée du 13 octobre représentera un incontournable de la programmation 2017 de la Vieille Chapelle, alors que le groupe 2Frères, récipiendaire des Félix Groupe de l’année et Album de l’année, arrêtera sa tournée Nous autres à Ste-Marcelline. La semaine suivante, le 21 octobre, Bruno Pelletier livrera une prestation unique et intime; un spectacle exclusif à ne pas manquer. Puis le 25 novembre, Les sœurs Boulay se dévoileront dans un spectacle doux et délicat, alternant entre la chanson folk mélancolique et la pop sucrée. Enfin, la programmation se clôturera le 8 décembre avec la venue de Laurence Jalbert. Dans ce nouveau spectacle, elle revisitera ses plus grands succès et saura insuffler l’esprit de Noël dans les cœurs présents.

Les spectacles de Florence K, de Karim Ouellet et de François Massicotte sont ceux présentés en co-diffusion par le CCJ et la municipalité.

« La municipalité de Ste-Marcelline-de-Kildare est très fière de contribuer au dynamisme culturel du nord de la région et d’offrir aux gens une salle dont le cachet est unique et la programmation d’une grande qualité. La proximité entre l’artiste et son public que procure la Vieille Chapelle n’a pas d’égal dans la région. Son acoustique de haute qualité contribue également à sa renommée grandissante », a souligné le maire.

Il sera possible de se procurer des billets dès le 15 février, 13 h, à l’Hôtel de Ville de Ste-Marcelline, au Dépanneur situé au 491, rue Principale, à Ste-Marcelline ainsi qu’aux billetteries du CCJ. Le coût d’un billet, peu importe l’artiste présenté, est de 35 $ . Toutefois, des frais de service de 1 $ s’ajouteront lorsque l’achat sera effectué au dépanneur et des frais de 2,50 $ seront appliqués lors d’un achat à l’une des billetteries du CCJ. L’admission est générale pour tous les spectacles.

Pour consulter la programmation complète, visitez le site Internet de la municipalité à au www.ste-marcelline.com ou encore celui du CCJ au www.spectaclesjoliette.com.

Pour toutes informations supplémentaires, la population est invitée à communiquer au 450-883-2241 poste 7500, selon l’horaire d’ouverture de l’hôtel de ville, ou au CCJ en composant le 450-759-6202.