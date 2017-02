25 000$ au-dessus de l’objectif 2016 pour Centraide Lanaudière

Le 15 février dernier, à l’Âtre Bistro de Joliette, Centraide Lanaudière a dévoilé le montant récolté lors de sa campagne de financement 2016, somme s’élevant à 975 000$.

« Je suis très satisfaite du travail que nous avons fait, nous tous ensemble, cette année. Les efforts déployés par l'ensemble des bénévoles, les gens d'affaires impliqués et l'équipe de travail ont porté fruits! Nous avons dépassé largement notre objectif 2016.» affirme la directrice de Centraide Lanaudière, madame Nicole Campeau. « C'est à fond de train, et avec une forte volonté de changer les choses, que nous avons traversé l'année 2016, et nous entamons 2017 de la même façon».

Les personnes présentes à l’événement ont pu écouter le témoignage inspirant d’une directrice de campagne Centraide pour Ville de Lavaltrie, madame Élise Thériault, qui s’implique auprès de Centraide depuis plusieurs années. «À Lavaltrie en 2016, nous avons amassé 2 374 $. Lorsque j’ai débuté en 2011, la campagne nous avait permis d’amasser 465 $. Ce n’est pas tant le chiffre final qui compte pour moi, mais l’augmentation résultant de nos efforts collectifs, plus grands à chaque année, permettant d’aider plus d’organismes, qui à leur tour, aident plus de personnes vulnérables», a mentionné madame Thériault qui propose aux employés de la Ville de Lavaltrie des campagnes dynamiques et appréciées.

Stéphanie Godin de l’organisme L’Orignal tatoué, café de rue était présente sur place pour offrir son témoignage. Elle a exprimé, au nom des 92 organismes soutenus dans Lanaudière, l’importance du soutien offert par Centraide Lanaudière : «Côtoyer la détresse, la misère et le manque de réponses à des besoins qui sont de plus en plus criants au sein de nos communautés est difficile. En tant qu’organismes communautaires, nous avons besoin d’être soutenus et Centraide Lanaudière le fait admirablement bien».

Ensemble célébrons!

La richesse d’une organisation comme Centraide Lanaudière repose sur les nombreux acteurs qui la composent et la colore de solidarité, d’humanité et de sensibilité. C’est avec passion et le cœur à l’ouvrage que de nombreuses personnes ont donné de leur temps pour faire de cette campagne 2016 un succès. Le président de la campagne 2016, M. Roger Gaudet est fier des efforts des gens d’affaires impliqués et de l’équipe de la permanence pour avoir surpassé l’objectif de la campagne de financement. Ensemble célébrons la générosité des Lanaudois(es) et leur volonté à changer la vie des gens d’ici.

Les façons possibles pour effectuer un don

Par la poste : 674, rue St-Louis, Joliette, QC, J6E 2Z6

Par téléphone : 450 759-1999 poste 229

En ligne : www.centraide-lanaudiere.com