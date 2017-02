Les MRC lanaudoises hissent le drapeau de la persévérance scolaire!

Pour marquer le coup d’envoi des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2017, les six MRC de la région de Lanaudière ont procédé au lever du drapeau de la persévérance scolaire afin de souligner leur engagement à l’égard de la valorisation de l’éducation. Par ce geste symbolique, les préfets et élus présents ont affirmé haut et fort combien l’éducation est importante pour le développement de nos communautés. Ce rassemblement a aussi été l’occasion pour le Comité régional de la valorisation de l’éducation (CREVALE) de remettre des certificats aux municipalités ayant conservé le titre de « Première de classe en persévérance scolaire » ou ayant relevé le défi de l’obtenir. Au total, 48 municipalités lanaudoises ont reçu cet honneur, prouvant sans contredit que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous!

Un territoire engagé

Les recherches démontrent qu’une forte collaboration entre l’école, la famille et la communauté a un effet considérable sur la réussite scolaire de l’enfant et de l’adolescent. Pour les diverses MRC de la région, cette coopération s’est traduite par de nombreux gains en matière de taux de diplomation et de qualification des jeunes Lanaudois. En procédant au lever du drapeau de la persévérance scolaire, les MRC de la région ont rappelé à leur population toute l’importance que cet enjeu revêt pour elles, démontrant par ce geste qu’elles sont des acteurs de premier plan dans ce dossier.

Les élus lanaudois : des superhéros de la persévérance scolaire!

Présents aux premières loges de cette volonté collective de voir le plus grand nombre possible de Lanaudois se qualifier et participer au développement de notre région, les élus lanaudois posent déjà de nombreux gestes qui nourrissent la persévérance scolaire des jeunes de leur territoire. « Que l’on pense aux résolutions adoptées par les conseils municipaux en appui à la persévérance scolaire, aux corridors scolaires créés pour la sécurité des enfants ou à la programmation d’activités familiales des villes et municipalités, chacune de ces actions participe à créer un environnement favorable au développement du plein potentiel de chaque jeune. En ce sens, vous êtes des superhéros de la persévérance scolaire et nous vous remercions au nom de tous les jeunes Lanaudois », a déclaré un membre du conseil d’administration du CREVALE. Chaque année, de plus en plus de municipalités participent aux Journées de la persévérance scolaire. Voici la liste des Premières de classe 2017 :

MRC de D’Autray (12)

Les municipalités de Lanoraie, La Visitation-de-l’Île-Dupas, Mandeville, Saint Barthélemy, Saint-Cuthbert, Saint Didace, Sainte Élisabeth, Sainte Geneviève de Berthier, Saint Gabriel de-Brandon Saint-Ignace-de-Loyola, et les villes de Lavaltrie et de Saint-Gabriel

MRC de Joliette (9)

Les municipalités de Crabtree, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint Ambroise de Kildare, Saint Charles Borromée, Sainte-Mélanie, Saint Paul, Saint Thomas, et les villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies

MRC de L’Assomption (4)

Les villes de Charlemagne, L’Assomption, L’Épiphanie et Repentigny



MRC de Matawinie (12)

Les municipalités de Chertsey, Entrelacs, Notre-Dame-de-la-Merci, Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint Côme, Saint-Donat, Sainte Béatrix, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Saint Félix de-Valois, Saint-Jean-de-Matha et Saint Michel des Saints

MRC de Montcalm (8)

Les municipalités de Saint-Alexis, Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Sainte-Marie-Salomé, Saint Esprit, Saint-Jacques, Saint Roch de l’Achigan, et la ville de Saint-Lin–Laurentides

MRC Les Moulins (2)

Les villes de Mascouche et de Terrebonne

Les Journées de la persévérance scolaire

Notons que les JPS 2017 ont été rendues possibles grâce au soutien et à la collaboration du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, des caisses Desjardins de Lanaudière, des députés provinciaux de la CAQ et du Parti Québécois, et de la Fondation Desjardins.

Qu’est-ce que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation?

Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) contribue, depuis plus de 10 ans, à la prise de conscience que la persévérance scolaire est un enjeu collectif. Il s’implique dans les communautés locales et dans de nombreux projets visant la réussite éducative du plus grand nombre de Lanaudoises et de Lanaudois.

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que les organisations signataires de l’Entente de partenariat portant sur la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région de Lanaudière 2014-2019 (Éducation Lanaudière, les commissions scolaires des Affluents et des Samares, le Cégep régional de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et Emploi Québec Lanaudière) pour leur contribution à la réalisation de sa mission.