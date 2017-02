Belle réussite pour la Journée Nationale du Drapeau- Région Lanaudière

Dans le cadre de la journée nationale du drapeau, le 21 janvier 2017, la SNQ Lanaudière a organisé plusieurs activités.

Les activités organisées consistaient à sensibiliser la population à l’histoire de notre emblème national. Cette année la SNQL a reçu plus de 400 inscriptions en provenance de 6 CPE.

Les activités ont été présentées sous quatre volets :

1er volet - Concours de dessins ou de coloriages auprès des Centres de la petite enfance de la région de Lanaudière

Le gagnant, cette année, Thomas Hivon, du CPE les Joyeux lutins, installation de St-Charles-Borromée a gagné un certificat-cadeau de 50 $ au centre d’amusement La Boîte aux Mille Pattes de Notre-Dame-des-Prairies, ainsi que le jeu éducatif Lapin magicien. De plus sa garderie recevra les jeux L'oeuf a dit...!, jeu de coordination et d'équilibre et Roule et Joue le premier jeu de règles des tout petits.

2e volet - Concours au niveau des écoles primaires

Pour le concours de dessins au niveau du 1er et 2e cycle, la gagnante est Alexya Carpentier, 3e année de l'école Bernèche à St-Jean-de-Matha, enseignante Virginie Brault. Alexia gagne 25 $.

Le texte gagnant provient de Thomas Grégoire, 6e année, classe de M. Jonathan Caillé, enseignant à l'école Dominique Savio à St-Esprit. Le concours consistait à composer un court texte, une comptine, un poème ou une charade ayant comme thème le drapeau du Québec. Thomas recevra un chèque de 50 $ pour le plus beau texte ainsi qu'un drapeau du Québec, de même que de la documentation et du matériel reliés au drapeau du Québec. Son professeur et son école recevront le drapeau officiel du Québec.

3e volet – Concours dans le journal et à la radio

La population a aussi été invitée à participer à un concours grâce à la collaboration des Hebdos Transcontinental et de la radio M 103,5. Les gagnants ont remporté un drapeau du Québec d'une valeur de 40 $. Il s'agit de Mmes Bourassa, C. Descary, L. Mireault, A. Nolan, J. Noury, Savignac, L. Viau et MM. Beauparlant, Lajeunesse et Trudel.



4e volet – Tournée du drapeau

En terminant, MM. Roger Gaudet et Gilles Loyer, administrateurs, ont parcouru la région afin d’identifier les endroits où un changement de drapeau était nécessaire dans les MRC d'Autray et Matawinie. Un nouveau drapeau, ainsi que le protocole à suivre concernant celui-ci, a été remis à quatre citoyens de ces municipalités.

De plus, il y a eu visite à l'école Notre-Dame de St-Alexis dans les classe de 5e année de Mmes Annie Arsenault et Mélissa Dupuis (49 élèves). Madame Stéphanie Poirier, administratrice SNQL et enseignante en histoire au Cégep de Joliette en a profité pour expliquer aux élèves l'histoire du drapeau. Un drapeau a été remis à l'école, aux professeurs et chaque élève a reçu du matériel thématique.

La Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, anciennement la Société Saint-Jean-Baptiste, est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 60 ans. Elle regroupe près de 5 000 membres provenant en majeure partie de la région de Lanaudière. Elle est, depuis sa fondation, considérée dans son milieu comme un organisme régional voué à la promotion de la langue française, de la culture, du patrimoine, de l’histoire et de l’identité québécoise.

Pour plus d’informations www.snql.com