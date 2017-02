Archives Lanaudière présente son premier spectacle-bénéfice

À l’occasion de son 25e anniversaire de fondation et dans le cadre de sa campagne de souscription 2017, Archives Lanaudière présentera un premier spectacle-bénéfice le mercredi 29 mars prochain à 20h au Théâtre HectorCharland à L’Assomption. L’œuvre De Gélinas à Mouawad en passant par Tremblay, une création théâtrale née à partir de coups de cœur littéraires et mettant en vedette les comédien(ne)s Karyne Lemieux, Catherine De Sève, Maxime Tremblay et Hugo Giroux, sera présentée sous la présidence d’honneur de Gilles Proulx, animateur et chroniqueur historique et patrimonial bien connu.



Cette pièce de l’auteur collaborateur et historien Gilbert Dupuis est une mise en scène de Martin Lavigne, lui aussi auteur collaborateur. Le public vivra l’évolution sociale et culturelle du Québec à travers des extraits marquants de notre dramaturgie. À travers cette création, La Comédie Humaine désire rendre hommage aux grand(e)s auteur(e)s de chez nous et faire découvrir ou revivre des extraits marquants de notre belle littérature québécoise, de 1940 à aujourd’hui.



Pour Denis Pepin, directeur général d’Archives Lanaudière, ce premier événement bénéfice ne pourrait mieux représenter son organisme : «Archives Lanaudière, notre nom le dit, a à cœur les archives patrimoniales de notre région et du Québec. Or, cette œuvre théâtrale est directement en lien avec notre mission et notre raison d’être. Il s’agit d’une occasion extraordinaire pour nous faire connaître et de rayonner davantage auprès de ceux qui nous connaissent déjà. De plus, ce spectacle est présenté alors que L’Assomption fête son 300e anniversaire de fondation et il est parrainé par nul autre que Gilles Proulx. Le fait que M. Proulx s’associe à notre soirée témoigne de la valeur de notre organisme et de notre événement. Que demander de plus ? C’est un mariage naturel !»



Un vin d’honneur, compris dans le prix du billet, sera servi gracieusement par les marchés IGA Extra Crevier de Lanaudière dès 19h. Il y aura également un encan silencieux au cours de la soirée.



Archives Lanaudière est un organisme à but non-lucratif fondé en 1992, dont la mission consiste à acquérir, préserver, traiter et diffuser le patrimoine archivistique de Lanaudière. Pour financer sa mission, il offre des services de gestion intégrée de documents appuyés sur des normes de hauts standards de qualité.



Les billets, au coût de 25$ seulement, sont disponibles dès maintenant à la billetterie du Théâtre Hector-Charland au www.hector-charland.com/achat-de-billets ou chez Archives Lanaudière au 270, boul. L’Ange-Gardien à L’Assomption (dans les locaux du Collège de L’Assomption), J5W 1R7 (450-589-0233).

Veuillez noter que le Conseil des arts et des lettres du Québec verse à Archives Lanaudière une subvention de contrepartie équivalent à 150% des sommes recueillies. L’achat d’un billet à 25$ permet donc à Archives Lanaudière de recueillir un montant de 62,50$ visant à financer ses activités.