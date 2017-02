Une première collecte de sang au nom du maire de Lanoraie

Monsieur Gérard Jean, maire de Lanoraie, est heureux de tenir la toute première collecte de sang tenue officiellement au nom du maire de Lanoraie le 20 février prochain de 13 h 30 à 20 h au Pavillon Jean-Bourdon. En espérant que cette collecte soit la première d’une longue tradition lanoroise, M. Jean et son équipe municipale collabore avec HémaQuébec pour faire de cette collecte une grande réussite.

Donnez du sang. Donnez la vie.

Parce que chaque don de sang compte et peut changer une vie, M. Jean souhaite s’impliquer dans la cause afin de sensibiliser la population de Lanoraie. « En tant qu’élu, notre rôle principal est d’être à l’écoute de la population que l’on représente. J’espère me servir aussi de mon rôle pour sensibiliser les gens à certains sujets. Le don de sang en est un qui demande peu d’effort et qui peut avoir beaucoup de répercussions, de près ou de loin, dans la vie de mes concitoyens. » mentionne M. Jean en parlant des raisons qui le poussent à prendre part à un tel événement.



Il sera entouré des membres de son conseil municipal ainsi que de quelques employés municipaux et de bénévoles pour recevoir et accompagner les personnes qui feront généreusement un don de sang. L’objectif de la collecte est fixé à 75 personnes. Toute personne en bonne santé et âgée de plus de 18 ans peut généralement faire un don de sang.



Pour en savoir plus sur Héma-Québec, sur les dons de sang ou vérifier votre admissibilité, vous pouvez visiter le site Internet www.hema-quebec.qc.ca ou communiquer avec le Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525.