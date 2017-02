Le plein air bien prisé dans D’Autray

Au début du mois de février, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, dix de ses municipalités et la Chambre de commerce Brandon ont officialisé, par une entente avec Tourisme Lanaudière, leur engagement de faire de leur milieu une destination de choix dans la région.



Dans cette perspective, des municipalités du pôle Berthier et ses îles ainsi que d’autres du pôle Brandon, se sont jointes aux cinq autres pôles lanaudois, afin de former une offre regroupée nommée « Destinations plein air Lanaudière » s’adressant aux amateurs de plein air, qu’ils soient contemplatifs ou aventuriers, voyageant en solo, en duo ou en famille.



Un investissement annuel de 36 000 $ réparti entre chacune des destinations est mis en commun et intégré aux campagnes de tourisme d’agrément hivernale et estivale de la région, dotées d’un budget global avoisinant 600 000 $. Une entente contractuelle de 3 ans liant les six territoires à Tourisme Lanaudière permettra au concept d’acquérir maturité et notoriété.



La stratégie développée prévoit quatre volets :

1. Création d’une section Web thématique et de contenu pour chacune des destinations. 2. Intégration à même les campagnes d’agrément hivernale et estivale de Tourisme Lanaudière. 3. Actions média spécifiques aux Destinations plein air Lanaudière. 4. Relations de presse mettant de l’avant les atouts spécifiques à chacun des pôles.



« Cette association permet au territoire d’autréen de bénéficier d’une meilleure visibilité, d’autant plus que notre MRC abonde en attraits de nature et de plein air », a soutenu, M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et maire de la Ville de Saint-Gabriel par la voie d’un communiqué.



Le pôle Berthier est caractérisé par plusieurs attraits dont l’archipel du lac Saint-Pierre et ses nombreuses îles, populaires pour les pêcheurs en toute saison; les sentiers de la Société d’interprétation, de conservation et de recherche de Berthier et ses îles; ses nombreux lieux de culte classés patrimoniaux ainsi que le Musée Gilles-Villeneuve.

Le pôle Brandon, quant à lui, ravit les amateurs de pêche par son lac Maskinongé d’une circonférence de 20 km. Les motoneigistes peuvent également s’y donner à cœur joie dans les sentiers prévus à cet effet. Les amateurs de ski de fond et de raquette ont la chance de profiter des 27 km des sentiers Brandon où la randonnée pédestre est possible à l’année. Du côté de Mandeville, les familles raffolent des sentiers et les nombreux belvédères du Parc régional des chutes du Calvaire, sans oublier, les gens préférant l’accueil douillet des aubergistes du Spa Natur’Eau.

