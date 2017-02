Un nouvel événement hivernal à Joliette

Décidemment, cet hiver ne laissera personne de glace à Joliette! En nouveauté, la population est invitée à l’événement Plein air en ville le 18 février, une journée tout indiquée pour profiter des sports d’hiver et de la nature!

Avec la collaboration de A. Vincent et de Para’S’cool, il sera possible de vivre l’expérience d’un triathlon des neiges et de faire l’essai d’un fat bike, un vélo hivernal qui gagne en popularité au Québec. Animation pour petits et grands, musique et feu de foyer sont aussi prévus pour cette journée de plein air unique à Joliette. Il sera aussi possible de faire le prêt de raquette pour la journée.

Triathlon des neiges

Raquette (1 km), course (2 km) et vélo (6 km) sont au programme de ce triathlon qui permettra aux participants de découvrir les nouveaux sentiers aménagés au lac Laporte. Les inscriptions se feront sur place, au stade municipal, dès 9 h. Le départ du triathlon des neiges sera donné à 10 h.

Fat bike en après-midi

Profitez de l’événement Plein air en ville pour rouler tout l’après-midi sur le nouveau sentier de 6 km destiné aux cyclistes ou redécouvrez les sentiers existants de l’île Vessot et du parc Riverain.

Toutes les activités de cette journée présentée par la Ville de Joliette, A. Vincent et Para’S’cool sont gratuites et pour tous. Détails au www.ville.joliette.qc.ca ou au 450 753-8050.