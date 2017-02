Les JPS 2017 célèbrent les superhéros de la persévérance scolaire!

Du 13 au 17 février prochain, c’est sous le thème « Soyez un superhéros : la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! » que les Journées de la persévérance scolaire (JPS) se vivront. Dans Lanaudière, comme partout ailleurs au Québec, ce sera l’occasion de célébrer dignement toutes ces personnes qui, par leurs efforts, leurs gestes ou leurs paroles, font la différence dans un parcours scolaire. Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) souhaite ainsi, pour sa 9e édition, mettre de l’avant l’importance du rôle que chacun peut jouer dans la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes Lanaudois.

Chacun a un rôle à jouer

Depuis plusieurs années, le CREVALE porte ce message que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous. À ce sujet, nous possédons tous de ces super-pouvoirs, qu’il s’agisse d’un geste ou d’une parole, qui touchent les jeunes, les encouragent ou les soutiennent dans leur démarche de formation. « Que ce soit l’entrepreneur, l’enseignant, l’élu municipal, l’intervenant, le parent, la grand-mère, le citoyen, etc., ils sont souvent sans le savoir LES superhéros de la persévérance scolaire des jeunes, qui ont tous besoin d’être accompagnés et valorisés, et les JPS sont un bon moment pour se le rappeler », mentionne Ann Marie Picard, directrice du CREVALE. D’ailleurs, de nombreuses initiatives ont été lancées dans la région permettant de mettre en place les conditions favorables au développement du plein potentiel de chaque jeune. Les JPS voient d’ailleurs plusieurs de ces initiatives prendre leur envol pendant cet événement d’envergure et se poursuivre l’année durant :

Des employeurs décernent des bourses d’études à leurs employés étudiants;

Des enseignantes organisent des activités autour du plaisir de lire;

Des maires procèdent à la remise de certificats soulignant les efforts de leurs jeunes citoyens;

Des conseillers municipaux votent pour établir des corridors scolaires;

Des intervenants invitent des conférenciers pour motiver et inspirer les jeunes;

Des parents fréquentent la bibliothèque avec leurs enfants;

Des grands-parents cuisinent avec leurs petits-enfants;

Des citoyens participent à la haie d’honneur organisée par l’école.

Une région et ses superhéros en action

Pour cette 9e année de célébrations, plusieurs activités émanant du CREVALE et de ses partenaires ont été proposées à l’ensemble de la région :

Des napperons d’éveil à la lecture et à l’écriture seront offerts aux parents qui assisteront à l’heure du conte dans les bibliothèques ou qui profiteront d’un repas en famille dans certains restaurants certifiés OSER-JEUNES;

Des drapeaux arborant le ruban de la persévérance scolaire seront mis bien en vue dans chacune des MRC;

Des certificats accordant le titre de « Première de classe en persévérance scolaire » seront remis à de nombreuses municipalités, en signe de leur engagement à l’égard de la persévérance scolaire;

Des ateliers de « slam » seront donnés dans plusieurs milieux (écoles, maisons des jeunes et municipalités) pour susciter le plaisir de l’écriture et des mots;

Des certificats de superhéros seront décernés, lors de galas ou d’événements spéciaux, à de nombreux jeunes pour souligner leur travail et leur persévérance;

Des vox pop seront réalisés afin de nommer des superhéros de la persévérance scolaire et inspirer la population. Ils seront diffusés sur la page Facebook du CREVALE;

Une matinée-causerie sous le thème « Vivre avec des difficultés en lecture : mieux comprendre pour mieux agir » sera offerte aux intervenants lanaudois;

Des rubans seront offerts aux élus provinciaux de la région lors du cocktail de la persévérance scolaire qui se tiendra à la bibliothèque de l’Assemblée nationale.

Enfin, grâce à un nouveau partenariat avec les caisses Desjardins de Lanaudière, des outils permettant d’encourager les enfants ou de s’informer sur divers sujets touchant la persévérance scolaire seront distribués par des jeunes qui formeront les « Brigades Desjardins de la persévérance scolaire ». « Nous sommes heureux de nous associer au CREVALE dans le cadre des JPS. Le Mouvement Desjardins est fier de mettre la persévérance scolaire et la réussite éducative à l'honneur parce que l’éducation est l’un des principes fondamentaux du modèle coopératif. En 2016, Desjardins a investi pas moins de 10,8 M$ pour soutenir une foule d’initiatives visant la persévérance scolaire. Nous sommes convaincus qu’encourager nos jeunes à persévérer aujourd’hui, c’est contribuer à leur succès de demain », de mentionner monsieur Jean-Robert Laporte, président du Conseil régional Lanaudière pour le Mouvement Desjardins.

Pour connaître tous les détails de ces activités et pour que tous prennent part au mouvement en devenant un superhéros de la persévérance scolaire, veuillez consulter les actualités du site crevale.org.

L’ampleur du rayonnement des JPS, et ce, aux quatre coins de Lanaudière, démontre bien l’importance que revêtent la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes Lanaudois pour notre région. Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les caisses Desjardins de Lanaudière, les députés provinciaux de la CAQ et du Parti Québécois, et la Fondation Desjardins pour leur soutien financier aux JPS 2017. Bonnes JPS!

Qu’est-ce que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation?

Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) contribue, depuis plus de 10 ans, à la prise de conscience que la persévérance scolaire est un enjeu collectif. Il s’implique dans les communautés locales et dans de nombreux projets visant la réussite éducative du plus grand nombre de Lanaudoises et de Lanaudois.

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que les organisations signataires de l’Entente de partenariat portant sur la persévérance scolaire et la réussite éducative dans la région de Lanaudière 2014-2019 (Éducation Lanaudière, les commissions scolaires des Affluents et des Samares, le Cégep régional de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière et Emploi Québec Lanaudière) pour leur contribution à la réalisation de sa mission.