Jouer dans la neige pour soutenir la Maison Louis-Cyr

C’est avec une grande fierté que Les Compagnons de Louis Cyr, en collaboration avec les Super Glissades Saint-Jean-de-Matha, annoncent leur toute nouvelle formule d’activité de financement au profit de la Maison Louis-Cyr : le DÉFI HIVERNAL LOUIS-CYR. L’organisme invite les individus, entreprises et organismes sympathisants à former une équipe et à venir jouer dans la neige le 12 février prochain de 10 h à 16 h, sur le magnifique site des Super Glissades Saint-Jean-de-Matha.



Ambiance familiale et festive au rendez-vous!

Lors d’une journée plein air digne de Louis Cyr et misant sur l’activité physique, les participants au Défi hivernal Louis-Cyr mettront à l’épreuve leur esprit d’équipe et réaliseront chacune des quatre activités proposées : glissade sur tube, raquette, ski de fond et patin. Les petits comme les grands sont les bienvenus. Les seules conditions requises sont : bouger en participant aux activités proposées et, bien sûr, s'amuser! Un moment privilégié de rassemblement qui prend la forme d’une ludique activité de financement.



« Nous avons décidé cette année de revoir la formule de notre activité de financement afin que tout le monde tire son épingle du jeu. Nos participants pourront s’amuser en famille, entre collègues ou entre amis tout en faisant une activité bénéfique pour leur santé et nos partenaires pourront se rapprocher de leur clientèle. Tout cela, dans le but de soutenir la Maison Louis-Cyr. Nous avons bien hâte que les participants voient ce que nous leur avons préparé. Le Défi Louis-Cyr sera une expérience nouveau genre complètement différente de nos évènements de financement précédents. Soutenir un musée n’aura jamais été aussi plaisant! », affirme le directeur général de la Maison Louis-Cyr, Benoit Gagné.



Le président de l’organisme Les Compagnons de Louis-Cyr, le pharmacien et philanthrope Jérôme Landry, lance quant à lui le défi aux entrepreneurs de Lanaudière : « Venez vous mesurer à notre équipe, mais aussi à celle des autres familles et organisations de la région lors d’une compétition amicale unique et hautement amusante. Avec le Défi hivernal Louis-Cyr, les entreprises ont ici une belle possibilité de joindre l’utile à l’agréable en participant à une activité de consolidation d’équipe tout en soutenant notre cause.»



Le coût est de 600 $ par équipe. Chaque équipe peut compter jusqu’à 10 personnes, incluant les enfants de 17 ans et moins. L’argent amassé servira principalement aux opérations du musée et au développement de nouveaux produits afin de maintenir une offre de services de qualité. Il est possible de s’inscrire avant le 9 février 2017 en remplissant le formulaire en ligne ou en téléchargeant et retournant la version papier. Toutes les informations pour s’inscrire ou encore, pour devenir partenaire du Défi Louis-Cyr se trouvent facilement sur le site www.maisonlouiscyr.com ou en composant le 450 886-1666. Bienvenue à tous!