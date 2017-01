Des résultats impressionnants pour les étudiants et étudiantes en Soins infirmiers du Cégep régional de Lanaudière à Joliette aux examens de l’OIIQ

À nouveau cette année, les étudiants et étudiantes en Soins infirmiers du Cégep régional de Lanaudière à Joliette se sont démarqués lors des examens de septembre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). En effet, le Cégep à Joliette s’est classé 6e parmi les 42 établissements d’enseignement collégial et universitaire de la province.



Mentionnons que le taux de réussite de l’examen s’élève à 93,5 % pour les 46 finissants et finissantes de Joliette alors que le taux de réussite provincial est de 80,3 %. Les candidats et candidates étaient évalués sur différentes composantes divisées en trois catégories : les composantes professionnelles, contextuelles et fonctionnelles. Pour l’ensemble des composantes évaluées, les résultats des candidats et candidates de Joliette sont plus élevés que la moyenne provinciale.

Au total, 2 549 candidats et candidates se sont présentés à l’examen professionnel de l’OIIQ en septembre.



C’est une belle réussite pour les étudiants et étudiantes ainsi que les enseignants et enseignantes du programme Soins infirmiers du Cégep régional de Lanaudière à Joliette!



Rappelons que les inscriptions, pour la session d’automne 2017, au programme Soins infirmiers du Cégep régional de Lanaudière à Joliette sont en cours. La date limite pour déposer une demande d’admission au SRAM est le 1er mars 2017. Pour plus d’information sur le programme : http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/programmes/soins-infirmiers.