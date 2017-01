Kaki Plein Air appuie une fois de plus la cause de la santé!

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière souhaite remercier chaleureusement la boutique joliettaine Kaki Plein Air pour son appui indéfectible depuis les six dernières années. En effet, les propriétaires de la réputée boutique spécialisée en vêtements et chaussures de plein air, messieurs Daniel et Michel Morin, sont les fidèles organisateurs d’une activité-bénéfice au profit de la fondation. Les cinq premières éditions ont pris la forme d’une soirée pour les femmes, mais en 2016, ces commerçants ont fait un week-end privilèges, réservé aux femmes. Le montant de 500 $ qui a été amassé à l’automne dernier est versé au département de gynécologie-obstétrique du CHRDL.



Merci au Kaki Plein Air et à ses fidèles clientes!