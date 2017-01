Récipiendaire de la médaille du Souverain pour les bénévoles

Le 2 octobre dernier, M. Marco Patenaude a reçu la médaille du souverain pour les bénévoles, qui reconnait les réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays.



Cette médaille a été remise par le gouverneur général du Canada pour souligner ses 15 ans d’implication dans sa communauté, notamment auprès de l’Association des scouts du Canada, de la Municipalité de Saint-CharlesBorromée, du Festival Mémoire et Racines et de Centraide Lanaudière.



Les membres du conseil de la municipalité de Saint-Charles-Borromée ont rendu hommage à M. Patenaude en l’invitant à signer le livre d’or, lors d’une cérémonie précédant la séance du conseil du 16 janvier 2017.





Félicitations une fois de plus, M. Patenaude. La Municipalité de Saint-Charles-Borromée est fière de compter sur des citoyens impliqués comme vous!