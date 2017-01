Les Nicoletti vous mettent au Défi!

Vincent et Renelle Nicoletti, copropriétaires de Nicoletti pneus & mécanique, sont heureux de mettre la population lanaudoise au Défi en l’invitant à participer au Défi 12 h! En effet, la jeune relève entrepreneuriale de l’entreprise agira à titre de partenaire majeur du Défi 12 h de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière qui devient, pour les cinq prochaines années, le Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique. Le tout nouveau partenariat commence donc dans le cadre de la 9e édition de l’événement qui aura lieu le samedi 11 mars prochain, toujours à la Station touristique Val Saint-Côme.



« Nous sommes bien fiers de s’associer à la fondation par le biais de cet événement d’envergure. Nous souhaitions nous impliquer davantage dans la communauté et la cause de la santé nous attirait, puisque cela nous touche tous. Nous avons donc trouvé la bonne cause pour nous et nous invitons les entrepreneurs comme nous à faire de même! », affirme Vincent Nicoletti, directeur général de l’entreprise.



Maintenant connu et fort reconnu dans Lanaudière, le Défi 12 h accueille chaque année des centaines de skieurs et planchistes qui sont réunis autour d’une seule et même cause, celle de la santé. En plus d’être un événement sportif, l’activité se veut un moment privilégié de rassemblement pour les entreprises de la région dans le Village animé de partenaires, qui crée une ambiance unique à la station touristique. De nouveau cette année, les amateurs de raquettes pourront aussi prendre part à cette journée.



Le comité organisateur de l’événement souhaite encore cette année attirer davantage les familles, de même que les entreprises qui pourront venir en famille profiter d’une journée de plein air alliant plaisir et participation à la cause de la santé. C’est pourquoi plusieurs activités s’ajouteront au programme, telles que jeu gonflable, zone de jeux sur table, maquillage pour les enfants, musique et animations ambulantes. De tout pour tous les goûts afin de profiter d’une journée familiale mémorable!



« Notre raison d’être chez Nicoletti pneus & mécanique est de surpasser les attentes! Avec la force du comité qui nous accompagne, vous allez voir que ce sera une édition exceptionnelle pour le Défi 12 h! », lance Renelle Nicoletti, directrice des Ventes & Marketing.



Pour s’inscrire et avoir accès aux détails de l’activité, rendez-vous au www.defi12h.com. Il est aussi possible de contacter Maude Malo, directrice au développement à la fondation par téléphone au 450 759-8222, poste 4253 ou par courriel au maude.malo@ssss.gouv.qc.ca.



Distribution des sommes amassées

Nouveauté en 2017, les sommes amassées grâce à l’événement seront distribuées à 50 % dans le Fonds Pier-Luc Morin pour les installations de la MRC de Matawinie (4 CLSC, 3 centres d’hébergement, 2 centres de réadaptation et les services externes psychiatriques pour adultes). L’autre moitié des sommes sera versée au fonds général de la fondation afin que toutes les autres installations de santé du nord de Lanaudière puissent en bénéficier.