Nouvelle certification offerte aux Lanaudois ce printemps

Le service de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) du Cégep régional de Lanaudière est heureux d’offrir, en collaboration avec les Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ), l’évaluation des compétences dans le cadre de l’attestation d’études collégiales (AEC) Supervision en entreprise. Ce programme s’adresse à des personnes qui occupent un poste de superviseur ou de chef d’équipe dans le secteur manufacturier.

L’AEC, dont l’un des objectifs est d’obtenir la certification AttestPLUS de MEQ, permet d’acquérir onze compétences essentielles à l’exercice de la fonction, soit : se situer au regard de la profession et de la démarche de formation, composer avec les comportements humains dans l’organisation, travailler avec méthode, exploiter un poste de travail informatisé, gérer ses activités professionnelles, résoudre des problèmes techniques, organiser la production, former du personnel, encadrer du personnel, optimiser la production et gérer la production de biens et de services.

Cette attestation se veut une très belle opportunité professionnelle pour les candidats ayant les compétences de superviseur, mais pas de diplôme, de jumeler leur expertise à un diplôme collégial reconnu. En effet, le service de la RAC et MEQ proposent une démarche d’évaluation des compétences liées à ce programme sans toutefois que les candidats aient à s’inscrire dans un processus de formation.

À terme, l’obtention de cette reconnaissance des acquis et des compétences, conjointement avec la certification nationale AttestPLUS, dont les standards ont été validés à même l’industrie, permettra d’accroître la mobilité professionnelle.

Profil des candidats

Les candidats recherchés doivent détenir des compétences en production plus spécifiquement : planifier et organiser le travail, coordonner des activités, assurer la qualité des biens produits et optimiser la production. De même, ils doivent avoir des aptitudes en ressources humaines, à savoir : démontrer du respect envers les employés, agir avec jugement, discernement et intégrité, démonter du leadership, motiver et mobiliser le personnel, favoriser l’engagement des employés dans la résolution de problèmes, favoriser le travail d’équipe et gérer son stress.

Pour débuter la démarche en reconnaissance des acquis, les personnes intéressées doivent obligatoirement s’inscrire à la rencontre d’information prévue le 22 mars, à 19 h, au centre de formation situé au 777, rue Notre-Dame à Repentigny. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site Web de la Formation continue du Cégep, sous l’onglet RAC, à l’adresse suivante : www.cegep-lanaudiere.qc.ca/formationcontinue.