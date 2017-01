Une 35e édition du Festi-Glace prometteuse et aménagée comme jamais!

Pour assurer une expérience unique et festive, la patinoire de la rivière L’Assomption se fera belle comme jamais pour ses 35 ans! Du 3 au 12 février 2017, le Festi-Glace de la MRC de Joliette présenté par Loto-Québec sera l’occasion de patiner et se divertir dans de nouvelles zones d’ambiance propices à la fête et au plaisir de bouger!

Que ce soit dans la place centrale Tim Hortons décorée de guirlandes lumineuses, dans la zone familiale Desjardins qui amusera petits et grands, au Cabaret-terrasse Henri où le karaoké sera à l’honneur, dans la zone détente avec auto-grillade sur BBQ géant… Les nouvelles expériences ne manqueront pas!

Un événement attractif et porteur pour la région

Pour le préfet de la MRC de Joliette, M. Alain Bellemare, l’événement a un potentiel attractif à exploiter encore davantage : « Pour mes collègues élus de la MRC de Joliette, le Festi-Glace représente un événement des plus importants. Situé au cœur de notre territoire, cet événement représente une opportunité de faire bouger nos citoyens, mais aussi, d’attirer l’attention de tout Lanaudière et même, de tout le Québec! »

Le porte-parole de la 35e édition, Alexandre Despatie, n’a pas hésité une seconde à s’y impliquer. « Il va sans dire que la meilleure façon d’apprécier l’hiver, c’est en profitant des sports hivernaux et des activités à l’extérieur. En plein cœur de Lanaudière et à seulement 45 minutes de Montréal, la longue patinoire naturelle sur la rivière L’Assomption mérite d’être encore mieux connue. Imaginez 9 km de patin, en pleine nature, avec de l’animation récréative et sportive, des spectacles et des feux d’artifice! »

Desjardins, présent depuis le début

Fidèles partenaires de l’événement depuis de très nombreuses années, les caisses Desjardins de Joliette et de Kildare sont heureuses d’être associées à la zone familiale de la 35e édition du Festi-Glace. « C’est justement parce que la famille est au cœur de l’événement que Desjardins n’hésite pas à soutenir l’organisation. Rares sont les activités gratuites et familiales qui permettent de vivre des expériences hivernales aussi mémorables! » de préciser fièrement M. Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette. Pour son homologue de la Caisse Desjardins de Kildare, M. Patrick Gravel, l’occasion est tout aussi idéale pour la promotion des saines habitudes de vie. « C’est tout naturel d’inviter nos familles à bouger! C’est si agréable de patiner sur la rivière et de rentrer ensuite, les joues rouges, fier d’avoir bougé et dépensé de l’énergie! »

Des matinées animées seront par ailleurs présentées en semaine pour les étudiants des écoles primaires et secondaires de la MRC et aux personnes de 50 ans et plus (via FADOQ-Lanaudière).

À noter enfin que la Festi-Course sera de retour le 4 février avec des parcours de course hivernale en bordure de la rivière L’Assomption. Il est possible de s’y inscrire en ligne au www.festiglace.ca.

La programmation complète du Festi-Glace de la MRC de Joliette est disponible au www.festiglace.ca. Il est aussi possible de télécharger la carte des lieux via l’application mobile ONDAGO.