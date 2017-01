Le conseil des commissaires remercie des donateurs silencieux

En décembre dernier, les membres du conseil des commissaires ont tenu à remercier des donateurs silencieux qui, discrètement, participent à rendre la vie des élèves de la Commission scolaire des Samares encore plus belle.

La Soupière (Nathalie Loyer) qui prépare des paniers de Noël pour les élèves du pavillon l'Envol à Joliette. Des collations sont également remises aux élèves. Le Comptoir vestimentaire de Saint-Paul (Jeannette Laviolette) qui remet des manteaux, des jeux et des jouets aux élèves de la maternelle et du service de garde. Des décorations de Noël sont également offertes au pavillon Notre-Dame-du Sacré-Cœur. Les Amis de Marie (Gérald Lemieux) qui offre des effets scolaires en début d'année et qui donne du matériel pour divers projets. Les Chevaliers de Colomb – Sainte-Julienne (Dollard Richer) qui offre près d'une soixantaine de manteaux aux élèves. Des bourses d'études sont aussi remises aux élèves. Les Chevaliers de Colomb – Lavaltrie qui fait des dons dans les cinq écoles de Lavaltrie. Moisson Lanaudière (Dominic Martin) qui prépare des muffins « santé » pour les élèves de l'école Sainte-Thérèse et qui offre un déjeuner de Noël aux élèves de cette école.



Ce fut un moment tout désigné pour reconnaître le travail de celles et de ceux qui travaillent trop souvent dans l'ombre et qui font pourtant une grande différence dans la vie de plusieurs personnes.