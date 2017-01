La table est mise avec le premier événement d’hiver : la soirée aux flambeaux!

Le 6 janvier dernier, au parc Casavant-Desrochers, s’est tenue dans la bonne humeur la traditionnelle soirée aux flambeaux à Saint-Charles-Borromée.



Près de 400 personnes étaient au rendez-vous pour lancer la saison hivernale en compagnie du maire M. André Hénault et de quelques conseillers présents sur le site.



Les participants s’en sont donné à cœur joie sur l’anneau de glace et la patinoire extérieure dès 18 h 30. Les plus petits, et même les plus grands, ont eu l’opportunité de faire l’essai des vélos de FatBike en collaboration avec l’équipe de A.Vincent sur la piste aménagée pour l’occasion.



Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Charles-Borromée remercie les Charloises et Charlois pour leur belle participation.



La table est donc mise pour le prochain rendez-vous familial le 28 janvier prochain, dans le cadre de la fête d’hiver de la famille. Nouveauté cette année, ce rendez-vous hivernal se tiendra au parc Casavant-Desrochers, dès 14 h, où plusieurs surprises vous attendent.