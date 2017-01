Levée de fonds originale, ludique et réussie!

C’est hier au Salon de Quilles L’Acadien à St-Jacques que c’est tenu le premier Challenge de Quilles de la Table Régionale de l’Économie sociale da Lanaudière (TRESL), une activité de financement venant appuyer le réseau régional d’entreprises collectives d’économie sociale de Lanaudière.

Des 6245$ amassés lors de cet après-midi à saveur familiale qui avait pour thème « Défiez votre député! », 5750$ iront directement au soutien de la mission de la TRESL. En effet, les députés fédéraux de la région, M. Gabriel Ste-Marie, M. Luc Thériault et M. Michel Boudrias ont relevé les défis lancés par leurs concitoyens dans une ambiance tout à fait ludique. Mme Ruth-Ellen Brosseau et Mme Monique Pauzé ont été respectivement représentées par leur attaché M. Denis McKinnon et Mme Caroline Mireault. Chaque personne sur place pouvait en fait défier son député en tentant de faire tomber le plus de quilles possible. Le défi donnait accès au tirage d’un passeport saison familial au Parc Aquatique Atlantide de St-Calixte valide pendant la saison 2017. Ce dernier a été remis à Stella Mireault-Legaré, félicitations!

Challenge Photo Gagnante du défi

De gauche à droite: M. Roger Gaudet, président du comité de financement de la TRESL, Mme Darllie Pierre-Louis, présidente de la TRESL, Mme Johanne Meilleur, vice-présidente de la TRESL et M. Marc-André Brûlé, directeur de la TRESL, en compagnie de Stella Mireault-Legaré, gagnante du tirage du laisser-passer au Complexe Atlantide et ses soeurs.

Nous tenons à remercier M. Roger Gaudet, Président du comité de financement de la TRESL, pour son implication formidable dans l’organisation de cette merveilleuse activité, de même que Mme Darllie Pierre-Louis et Mme Johanne Meilleur, présidente et vice-présidente de la TRESL pour leur implication sur place. Nous remercions aussi Mme Andrée St-Georges, administratrice à la TRESL et directrice générale de Culture Lanaudière pour sa participation et pour avoir facilité les rencontres du comité.

Nous tenons évidemment aussi à remercier les 72 joueuses et joueurs qui sont venues s’amuser avec nous!