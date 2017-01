C’est le samedi 4 février au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies que les Déjeuners littéraires reprennent du service avec nul autre que Jasmin Roy. Venez découvrir la littérature sous un autre angle et en apprendre davantage sur les auteures et auteurs invités cette saison!

Jasmin Roy donne le coup d’envoi la saison 2017

Comédien, animateur, metteur en scène, conférencier et auteur québécois de renom, Jasmin Roy gravite au sein du milieu culturel depuis plus de 25 ans. Touche-à-tout, curieux et intarissable défenseur de la liberté d’expression, il porte en lui une mission de justice pour l’avenir de notre société. Aujourd’hui fondateur et président de la Fondation Jasmin Roy, il compte assurer un milieu sain et sécuritaire pour les élèves du Québec en soutenant toutes les initiatives citoyennes qui luttent contre la discrimination et la violence à l’école.

La littérature en vedette

La programmation hiver-printemps 2017 propose également de rencontrer le 11 mars Simon Roy, le 1er avril Daniel Lessard et le 6 mai Francine Ruel. Ces rencontres offrent un point de vue privilégié sur tout le travail derrière la création d’un livre.

Lancés en 2013, près d’un millier de personnes assistent chaque année aux 7 rendez-vous annuels proposés par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, en collaboration avec la bibliothèque municipale et la marraine de l’événement, l’écrivaine prairiquoise Sylvie-Catherine De Vailly.

L’activité est gratuite avec contribution volontaire pour les participantes et participants et débute à l’Église de Notre-Dame-des-Prairies à 9 h 30 pour le petit-déjeuner composé de fruits frais, viennoiseries, jus et café. Commence ensuite à 10 h la lecture d’un extrait du livre, suivi d’une discussion et d’une séance de signature.

Si possible, réservez votre place auprès du personnel de la bibliothèque au 450 758-3670 ou en ligne avant le mercredi précédant la rencontre. Pour plus d’information sur les Déjeuners littéraires, suivez la page Facebook de la Ville ou visitez le www.culturendp.com