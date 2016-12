Réjouissance intergénérationnelle à Joliette Elementary School

Le temps des fêtes représente un moment de réjouissance pour la plupart des gens, mais trop nombreuses sont les personnes qui peuvent aussi ressentir la tristesse, l’ennui et la solitude. Cette année, des jeunes lanaudois se sont mobilisés afin de répandre de la joie auprès des aînés de leur communauté.

Jessica Van Doran est travailleuse de milieu pour l’Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière. Dans le cadre de son travail, elle rencontre régulièrement des aînés anglophones du nord de la région afin de briser leur isolement, diffuser des renseignements en lien à la santé ou à des situations légales. Madame Van Doran fait la promotion des activités et services disponibles dans la région et offre un soutien dans la navigation des services publiques. Sachant que plusieurs se sentent délaissés pendant la période des fêtes, elle a pondu et réalisé le projet intergénérationnel “Christmas Cheer” (Réjouissance de Noël) en collaboration avec de multiples partenaires de la région.

C’était avec beaucoup d’enthousiasme que des jeunes provenant de Rawdon Elementary School, Joliette Elementary School, Joliette High School ainsi que les Scouts de Rawdon et plusieurs enfants éduqués à la maison ont participé au projet “Christmas Cheer”. Ils se sont mobilisés afin de préparer quelques centaines de cartes de vœux et des petites gâteries pour la distribution auprès de plus de 300 aînés de leur communauté. Les résultats ont largement dépassé les attentes de Mme Van Doran. “Je m’attendais à recevoir une cinquantaine de cartes, mais on en a reçu presque 400 !’’

Plusieurs professeurs des écoles nommées ont organisé des ateliers de fabrication de cartes de Nöel pour le projet. Certains enseignants à Joliette Elementary School ont même préparé des biscuits et des petits gâteaux sur leur temps personnel et les ont faits décorer par leurs jeunes élèves. La fille adolescente de Mme Van Doran a pris l’initiative d’organiser un atelier lors de l’heure de midi à Joliette High School. La Maison de Parents de la Matawinie Ouest a également contribué en prêtant sa cuisine pour un atelier de confection de biscuits.

Samedi après-midi le 17 décembre, un groupe de jeunes a accompagné Mme Van Doran pour distribuer leurs créations dans des résidences pour personnes âgées à Rawdon. En tout, plus de 300 aînés ont été rejoints par le projet. Selon l’organisatrice, ce geste a provoqué des sourires et des larmes de joie – chez les aînés et même chez certains des jeunes, qui furent très émouvés par la gratitude exprimée.

La mère de Tullio Bernardi est logée dans une des résidences visitées. Il appuie fortement cette démarche communautaire, affirmant que sa mère fut très heureuse de la visite des jeunes. “C’est bien d’encourager nos enfants à se soucier des personnes âgées dès un jeune âge. On espère que cela va aider à long terme à changer notre habitude de négligence envers nos aînés”.

L’Organisation de la communauté anglophone discute déjà avec ses partenaires pour réaliser un projet semblable pour la Saint-Valentin.