Joliette – Brive : l’expérience d’une vie!

Envie d’un nouveau défi? La Ville de Joliette est justement à la recherche de deux étudiants joliettains prêts à vivre l’expérience de leur vie en France à l’été 2017, dans le cadre de son jumelage avec la Ville de Brive-la-Gaillarde.

Deux emplois étudiants sont disponibles à la médiathèque municipale de Brive-la-Gaillarde. Les contrats de travail sont d’une durée approximative de six semaines, soit du 3 juillet au 13 août 2017.

Le salaire est d’environ 1 200 euros par mois. Le logement en chambre est gratuit et deux repas par jour sont inclus. L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, généralement du mardi au samedi.

Je veux postuler!

Vous rêvez de partir vivre dans une municipalité française et d’y gagner votre vie? Vous avez jusqu’au 30 janvier à 16 h 30 pour postuler!

Comment faire? Rien de plus simple! Adressez votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) par courrier au service du Capital humain de la Ville de Joliette au 614, boulevard Manseau, Joliette (Québec), J6E 3E4, ou par courriel au rh@ville.joliette.qc.ca.

Conditions de participation

- Être de nationalité canadienne et résider à Joliette;

- Être âgé entre 18 et 29 ans;

- Avoir le statut d’étudiant pour l’année 2017 et prévoir retourner aux études à l’automne;

- S’engager à héberger, dans sa famille, un Briviste venant séjourner à Joliette;

- Être détenteur d’un passeport valide pour la durée du séjour.

Comment ça fonctionne?

À noter que le coût du billet d’avion devra être assumé par les participants. Ces derniers devront également disposer d’au moins 700 $ d’argent de poche pour subvenir à leurs besoins (repas, déplacements, autres) en attendant leur première paie versée à la fin du mois en plus de s’engager à occuper le poste offert de façon satisfaisante jusqu’à la fin du voyage.

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le service du Capital humain par téléphone au 450 753-8047 ou par courriel au rh@ville.joliette.qc.ca.