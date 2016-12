La Guignolée du Cégep régional de Lanaudière : plus de 6 500 $ remis aux étudiants dans le besoin

es communautés collégiales des trois collèges constituants du Cégep régional de Lanaudière se sont mobilisées tout au long du mois de novembre et de décembre afin de venir en aide aux étudiants dans le besoin. Grâce aux différentes initiatives, c’est avec un immense plaisir que le Cégep leur a remis l’équivalent de 6 500 $, sous diverses formes, en plus de denrées, de vêtements et de jouets.

Joliette

L’équipe de la vie étudiante du Cégep à Joliette a profité du momentum de la grande Guignolée des médias le 8 décembre pour tenir sa propre Guignolée afin de venir en aide à ses étudiants dans le besoin. En appui à cette collecte, une campagne de sollicitation « vide-poche » a été mise en place auprès de toute la communauté collégiale quelques semaines auparavant.

L’ensemble des activités a permis d’amasser la somme de 2 543, 46 $, à laquelle s’est ajouté un montant de 1 631, 54 $, gracieuseté du Regroupement des étudiantes et étudiants du Cégep Joliette de Lanaudière (RÉÉCJL). Au total, ce sont 52 étudiants et leurs 61 enfants qui ont reçu 4 175 $ en paniers d’épicerie sous forme de cartes-cadeaux.

Merci au RÉÉCJL, à IGA Crevier, à la Fondation du Cégep à Joliette, à la bibliothèque du Cégep à Joliette, au syndicat des enseignants du Cégep à Joliette, à la COOP, aux services alimentaires Chartwell qui ont offert un diner spécial de Noël et qui ont remis 50 sous par repas vendu à la Guignolée et, bien sûr, un merci tout spécial aux membres du personnel et aux étudiants qui ont fait preuve de grande générosité!

L’Assomption

Pour L’Assomption, l’activité Guignolée comprenait deux volets : la collecte de solidarité et la collecte d’argent. L’équipe de la vie étudiante du Cégep à L’Assomption, en collaboration avec le département de Techniques d’éducation à l’enfance, a produit des paniers de Noël pour 12 familles d’étudiants se trouvant dans des situations financières précaires. Des boîtes ont été installées un peu partout dans le Cégep afin de récolter des denrées et une Guignolée a eu lieu durant toute la semaine du 5 au 9 décembre. Au total, 1 200 $ ont été amassés, permettant d’acheter des cartes-cadeaux spécifiques aux besoins complémentaires des familles.

Merci aux étudiants, aux membres du personnel ainsi qu’aux citoyens de la région qui se sont mobilisés et qui ont apporté de nombreux vêtements, jouets et cadeaux pour les familles. Merci aussi à la boulangerie La Petite Chocolatière de Repentigny et au centre de mécanique Thibault, à Esthétique Bianka à Repentigny, au salon de coiffure Le Boudoir à Joliette ainsi qu’à Marilyne Ratelle pour leur grande générosité. Merci aux généreux donateurs qui ont contribué à l’achat de cartes d’essence, de changements d’huile et d’une dinde par famille. Sans la contribution de tous, ces paniers n’auraient pu être offerts et faire une si grande différence dans la vie de nos étudiants et de leur famille.



Terrebonne

Pour Terrebonne, l’activité Guignolée comprenait également deux volets. Organisée par des enseignants et des étudiants de Techniques de travail social, la collecte de solidarité a permis d’amasser 52 gros sacs de denrées, de vêtements, de jouets, etc. Ces sacs ont été remis à deux organismes de Terrebonne, Mom’s, qui accompagne les jeunes mères monoparentales (13-25 ans) et la Hutte, un service d’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri ou itinérantes.

Dans un deuxième temps, la collecte d’argent a permis d’amasser 1 141,25 $, remis aux étudiants du collège qui vivent une situation financière précaire.

Merci à tous les étudiants et l’ensemble des membres du personnel du Cégep ainsi que le comité organisateur de la collecte!

« Je tiens à remercier tous les étudiants et l’ensemble des membres du personnel du Cégep pour leur grande générosité. Chaque petit montant donné est important. C’est en s’unissant qu’on peut faire une différence dans la vie de nos étudiants et les soutenir dans leur persévérance et leur réussite scolaire. Grâce au soutien de tous, nous pourrons venir en aide à des étudiants vivant une situation financière précaire et ainsi leur permettre de souffler un peu. De plus, c’est une occasion unique pour nous de nous impliquer dans notre communauté », souligne monsieur Marcel Côté, directeur général du Cégep régional de Lanaudière.