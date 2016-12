Tim Hortons fait 19 804 sourires dans la région!

Pendant une semaine en septembre, les clients des Tim Hortons du nord de Lanaudière ont pu acheter des biscuits Sourire aux brisures de chocolat pour 1 $, afin de faire sourire leur communauté. Grâce à cette généreuse clientèle, les propriétaires de restaurant Tim Hortons de la région ont pu remettre 19 804 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.



En effet, la totalité des recettes de la vente des biscuits Sourire est versée en don par les propriétaires des restaurants Tim Hortons pour soutenir des organismes caritatifs locaux, des hôpitaux et des programmes communautaires partout au Canada. La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est l’organisme caritatif partenaire pour les restaurants des municipalités suivantes : Berthierville, Joliette, Lavaltrie, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Charles-Borromée, Maskinongé, Saint-Jean-de-Matha et Saint-Paul-de-Joliette.



Tout l’argent amassé par la campagne des biscuits Sourire sera versé aux projets visant le mieux-être et l’amélioration des soins de santé offerts aux enfants soignés dans les installations de santé du nord de Lanaudière.



« Notre clientèle et nos propriétaires de restaurant du nord de Lanaudière ont encore une fois démontré leur généreux appui en amassant la somme impressionnante de 19 804 $ pour appuyer la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière », a indiqué Véronique Lepage, conseillère du marketing régional – Province de Québec. « Avec chaque dollar que nos loyaux clients déboursent, nous sommes en mesure de faire profiter directement la communauté. Cette campagne de financement si importante ne serait pas possible sans le soutien incroyable de nos propriétaires de restaurant et de leur fidèle clientèle. »

Sur la photo : Les franchisés Tim Hortons de la région du nord de Lanaudière sont fiers de remettre la somme de 19 804 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Dans l’ordre habituel : Maude Malo (directrice du développement de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière), François Robillard, Michel Rousselle, Catherine Lemire, Hugo Ouellet et Véronique Lepage (conseillère du marketing régional – Province de Québec).