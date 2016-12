Nomination à la direction générale de la Fondation du Musée d’art de Joliette

Le président de la Fondation du Musée d’art de Joliette, M. Luc Liard, et les membres du conseil d’administration sont heureux d’annoncer la nomination de madame Line Guillemette au titre de directrice générale de la Fondation du MAJ entrée en poste le 21 novembre 2016.

Madame Line Guillemette a été choisie à l’issue d’un rigoureux processus de sélection. Elle sera sans aucun doute un atout pour la Fondation du MAJ puisque ses nombreuses années d’expérience témoignent d’un important bagage professionnel. Elle devra aborder les étapes stratégiques désignées par la Fondation et faire rayonner celle-ci auprès de ses pairs et de la communauté.

Afin d’assurer la pérennité financière de l’institution et de remplir sa mission de démocratisation de l’art à travers des activités culturelles et éducatives madame Guillemette s’est engagée à relever le défi. Parmi ses premiers défis figurent l’organisation du premier grand bal annuel de la Fondation qui se tiendra au Musée d’art de Joliette le 13 mai 2017 prochain, ainsi que le lancement d’une campagne de financement annuelle récurrente.

Line Guillemette

Résidente de Lanaudière, gestionnaire d’entreprise chevronnée, professionnelle en relations publiques et en développement des affaires, elle cumule plus d’une quinzaine d’années d’expérience en philanthropie et en organisation d’événements. Elle a mis en place de nombreux événements, dont Chaque cœur à son histoire (Fondation du Centre jeunesse de Montréal), Radiothon Paul Arcand (Fondation du Centre jeunesse de Montréal) et La grande dégustation de Montréal (Fondation des petits trésors).

La Fondation du Musée d’art de Joliette

La Fondation du MAJ a pour mission de financer les activités éducatives, culturelles et artistiques qui ne peuvent être financées par des subventions provinciales et fédérales. Ces activités sont regroupées en trois grands programmes : activités éducatives, expositions à grand déploiement et conservation de la collection.