Le CISSS de Lanaudière remporte un prix de cancérologie 2016

Lors du congrès annuel du Réseau de cancérologie du Québec, tenu le 18 novembre dernier, Dre Laurence Éloy, médecin-conseil au Département de médecine préventive au CISSS de Lanaudière et représentante santé publique au sein du comité régional de cancérologie, Dr Jacques Laplante, hémato-oncologue, Mme Astrid Mageren, coordonnatrice clinico-administrative des programmes cancérologie, endoscopie et activités chirurgicales, ainsi que leurs homologues des CISSS de Laval et des Laurentides, ont remporté un prix de cancérologie 2016 dans la catégorie « Évolution de la pratique » pour leur projet de « Colloque annuel de cancérologie des 3L (Laval, Laurentides et Lanaudière) : une journée de formation et de réseautage à l’intention des professionnels de première ligne et des équipes de cancérologie ».

Ce projet, dont les principaux objectifs sont d’améliorer les pratiques en cancérologie dans les trois régions, d’impliquer davantage les professionnels de première ligne en cancérologie et de favoriser le partage des bonnes pratiques et le réseautage, cadrait parfaitement avec le thème du congrès de cette année, soit de faire connaître et de partager différentes pratiques exemplaires en cours dans différents établissements. Un colloque est organisé en alternance dans chacune des régions. Le 29 septembre 2017 prochain, la région de Lanaudière sera d’ailleurs à nouveau l’hôte de cette activité fort appréciée, pour une journée sous le thème du cancer chez la personne âgée, qui aura lieu à l’Auberge de la Montagne Coupée.

Félicitations à l’équipe ainsi qu’à leurs collègues des CISSS de Laval et des Laurentides pour cette initiative qui contribue à l’amélioration des soins et services de cancérologie en région.