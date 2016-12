Nouveau service d’information juridique en immigration dans Lanaudière

Le Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) offre maintenant des services gratuits d’information juridique en immigration pour les résidentes de Lanaudière. Ce nouveau projet est en marche depuis le mois d’octobre dernier. Jusqu’à présent, le CRÉDIL a été en mesure de transmettre de l’information à des personnes immigrantes accueillies par le CRÉDIL, concernant les démarches à entreprendre pour que des membres de leur famille restés dans leur pays de refuge puissent les rejoindre ici.

La priorité sera donnée aux personnes à faible revenu, mais toutes les résidentes de Lanaudière peuvent bénéficier de ce service. Les clientes peuvent obtenir de l’information relative à des démarches telles que : demande de parrainage, considérations d’ordre humanitaire, demande de citoyenneté, demande de résidence permanente, etc. Nous précisons que le CRÉDIL ne fait aucune représentation devant les tribunaux et n’émet pas d’opinion juridique concernant un cas : nous transmettons seulement de l’information sur les démarches à entreprendre.

Le CRÉDIL tient à remercier Me Laurence Delage, avocate bénévole en droit de l’immigration, ainsi que les étudiantes de Pro Bono UQÀM. Ce projet est entièrement autonome, le CRÉDIL ne reçoit donc pas de subvention rattachée à sa réalisation. À ce sujet, nous souhaitons souligner le soutien financier de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies ainsi que du bureau de la députée Mme Véronique Hivon. Le CRÉDIL continue sa recherche de financement pour soutenir le projet. De plus, toutes personnes possédant des compétences juridiques intéressées à s’impliquer sont les bienvenues.

Pour prendre rendez-vous ou pour obtenir davantage d’information, les client-e-s peuvent joindre la personne responsable de la clinique juridique, Audrey-Paule Ledoux : 450-756-0011 poste 225 ou audreypauleledoux@credil.qc.ca

Le CRÉDIL

Le CRÉDIL est un organisme voué à la solidarité internationale fondé en 1976. Sa mission s’articule autour de trois grands mandats : l’éducation du public à la solidarité internationale, l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et l’organisation de stages internationaux. Chaque année, le CRÉDIL accueille en moyenne 70 personnes réfugiées en provenance de différents pays et organise plus de 3 stages de coopération internationale. Depuis plus de 40 ans, le CRÉDIL rassemble la population lanaudoise autour de son slogan « Comprendre ailleurs pour agir ici ».