Rencontres d’information entre le CISSS et ses partenaires du milieu communautaire

Environ 130 représentants du milieu communautaire, membres des conseils d’administration et des employés financés par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ont participé aux rencontres organisées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, les 28 et 29 novembre 2016. Ces rencontres ont eu lieu au Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin, à Saint-Charles-Borromée et au Chez Nous du communautaire, à Terrebonne.

Une première pour le CISSS

Organisées pour la première fois par le CISSS, ces rencontres ont permis aux organismes de prendre connaissance des outils de gestion récemment adoptés par le CISSS en lien avec le financement des organismes communautaires. Ces derniers concernent les obligations du CISSS et des partenaires du milieu communautaires, les règles d’application du PSOC et les balises de répartition pour d’éventuels budgets de développement dans Lanaudière.

Ces outils de gestion sont le fruit de travaux réalisés, au cours de la dernière année, par la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) et le CISSS de Lanaudière dans le cadre d’un comité bipartite. La présentation des outils a été faite conjointement par Mme Ghislaine Jetté, responsable du PSOC au CISSS et M. Hugo Valiquette, coordonnateur de la TROCL.

Lors de cette rencontre, les participants ont eu l’occasion d’assister à une conférence offerte par M. Jean Beaudoin, directeur au Mouvement Desjardins. M. Beaudoin a pu fournir aux participants des informations sur les retombées et les impacts de la gouvernance mise en place depuis quelques années dans le milieu coopératif du secteur des Caisses populaires et sa vision du milieu communautaire en 2016.