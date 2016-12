Soirée au champagne à Joliette: 35 000 $ pour la Fondation québécoise du cancer

Le 17 novembre dernier, 50 gens d’affaires s’étaient donnés rendez-vous au Musée d’arts de Joliette pour déguster des champagnes hauts de gamme et des mets raffinés préparés par Daniel Joly et son équipe de la Boulangerie St-Viateur. Ils répondaient ainsi à l’invitation de Diane Moreau, présidente de la campagne 2016 de la Fondation québécoise du cancer dans la région Lanaudière et de Tommy Robillard, vice-président de la campagne.

L’événement fort apprécié de tous les participants a permis d’amasser la jolie somme de 35 000 $ pour la Fondation québécoise du cancer.