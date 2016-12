Le CRÉDIL déménage dans la maison de la solidarité

À l’hiver 2017, après plus de 30 ans à opérer ses activités à partir de l’Académie populaire, le Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) déménagera ses bureaux au 101, rue Dugas à Joliette.



L’organisme, qui a fêté ses 40 ans cette année, vient d’acquérir un immeuble de plus de 4 000 p² tout près de ses anciens bureaux. Au cours de ces années, le CRÉDIL a conclu plusieurs ententes de partenariats locales, notamment avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL), la Commission scolaire des Samares, le Cégep régional de Lanaudière et la Ville de Joliette. Il a accueilli plus de 1500 personnes immigrantes et réfugiées provenant d’Afrique, d’Europe du Nord, d’Asie et d’Amérique latine. Cette belle évolution s’est traduite par une complexification de sa structure interne et une augmentation significative de son expertise.



Pour l’équipe du CRÉDIL, qui compte maintenant 12 personnes, l’acquisition de cet immeuble est l’opportunité longtemps attendue d’avoir des bureaux adéquats, à usage unique ou double plutôt que triple, et des locaux facilement accessibles pour les activités internes et externes. En fait, la qualité globale des services en sera rehaussée : aide aux devoirs, rencontres individuelles ou conseil d’administration sont autant de pratiques qui exigent de préserver l’intimité et la confidentialité de sa clientèle. En ayant pignon sur rue, le CRÉDIL souhaite être un milieu de vie pour petits et grands qui le visitent chaque jour. C’est cet esprit d’une maison accueillante, chaleureuse et sécuritaire que représente le projet de la maison de la solidarité qui en est à ses débuts.



Le CRÉDIL est un organisme voué à la solidarité internationale fondé en 1976. Sa mission s’articule autour de trois mandats : l’éducation du public à la solidarité internationale, l’organisation de projets et de stages internationaux et l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Chaque année, le CRÉDIL accueille en moyenne 80 personnes réfugiées en provenance de différents pays. Depuis 40 ans, le CRÉDIL rassemble la population lanaudoise autour de son slogan « Comprendre ailleurs pour agir ici ». Dans la réalisation de sa mission, le CRÉDIL est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) ainsi que par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).