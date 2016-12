Gabriel Ste-Marie appelle au partage et à la générosité pour le temps des fêtes

Le député bloquiste de Joliette, Gabriel Ste-Marie, invite la population à donner généreusement à l’approche de Noël pour soutenir les familles les plus démunies de la région. Une collecte de denrées a lieu au bureau du député situé au 436, rue Saint-Viateur à Joliette, jusqu’au vendredi 16 décembre prochain.

« En tant que député, je rencontre trop souvent des familles qui malgré tous leurs efforts peinent à mettre du pain sur la table et vivent de l’insécurité alimentaire. Je considère qu’il est de mon devoir d’inciter la communauté à se mobiliser pour donner à ces familles un coup de pouce. Tout au long de l’année, mais encore plus en ce temps de réjouissances, toutes et tous méritent d’avoir le ventre plein et le cœur à la fête », a expliqué M. Ste-Marie.

« Je vous invite à participer aux nombreuses collectes déjà en place partout dans la région et à communiquer avec un organisme de bienfaisance près de chez vous. Il y a des ressources partout pour aider, mon bureau peut vous référer au besoin », a rappelé M. Ste-Marie.

Fermeture du bureau du député

Le député désire aussi aviser la population que le bureau de circonscription de Joliette sera fermé du 22 décembre 2016 au 8 janvier 2017 inclusivement pour le congé des fêtes. Toute l’équipe sera de retour dès le 9 janvier pour répondre aux besoins des citoyennes et citoyens concernant leurs démarches avec l’administration fédérale.

« Mon équipe et moi souhaitons à toutes et à tous un très joyeux Noël et une belle et heureuse année 2017 remplie d’amour, de santé et de solidarité », a conclu Gabriel Ste Marie.