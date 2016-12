Les cadets de la marine de Joliette reçoivent un appui de taille!

Lors de la récente soirée d'instruction au corps de cadets de la marine de Joliette, l'équipe du corps de cadets ont reçu une superbe nouvelle de la part d'un de leur partenaire important. En effet, l'association des chasseurs et pêcheurs de Lanaudière et le Club de Tir de Lanaudière ont offert au corps de cadets un superbe chèque au montant de 1,000$ en DON pour les aider avec leurs activités.

Les responsable de l'association des chasseurs et pêcheurs croient au mouvement des cadets et sont fier de s'associer à ce mouvement afin de favoriser les qualités de leadership auprès des jeunes lanaudois.

Les jeunes qui désirent s’inscrirent peuvent le faire en se présentent chaque vendredi soir entre 18h00 et 21h00 a la Polyvalente Barthélemy Joliette (entrée des gymnases) 1120 rue Lépine, Joliette.

Les 3 buts des cadets sont les suivants;

- Développer chez les jeunes des qualités de chefs et de civisme;

- Promouvoir la bonne forme physique;

- Favoriser les sports et activités nautiques.

Les jeunes qui sont intéressés doivent obligatoirement avoir entre 12 et 18 ans inclusivement. Il faut savoir qu’il n’y a AUCUN FRAIS pour embarquer dans l’aventure (l’inscription et l’uniforme sont GRATUIT). Nous débutons notre 50e croisière et soyez assurer que cette année sera encore remplie d’aventures extraordinaires.

Il est important de savoir que les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils sont encadrés par une équipe de professionnels qui comporte les Officiers, les Instructeurs Civils ainsi que le comité de parents répondant qui ont à cœurs le bien-être des cadets! Pour renseignements, vous pouvez communiquer avec le corps de cadets les vendredi soir au 450-756-4244 ou écrire au eric.benoit@cadets.gc.ca .