Le Cégep à Joliette honore ses nouveaux diplômés!

La collation des grades et la remise des bourses pour l’année scolaire 2015-2016 du Cégep à Joliette ont eu lieu le dimanche 20 novembre dernier, à la salle Rolland-Brunelle, remplie pour l’occasion, au maximum de sa capacité.



L’événement a obtenu une participation record! Devant parents et amis, plus de 200 diplômés étaient présents et portaient tous la toge et le mortier. Outre la remise des diplômes, plus de 90 bourses d’excellence et d’aide à la réussite, totalisant un montant de plus de 43 000 $, ont également été attribuées par la Fondation du Cégep à Joliette afin de souligner le rendement scolaire et l’engagement socioculturel, sportif et communautaire de certains étudiants.



La cérémonie était également l’occasion de remettre plusieurs distinctions. La médaille spéciale de bronze du Gouverneur général du Canada a été décernée à la diplômée qui a obtenu la meilleure performance académique de tous les programmes d’études du collège constituant de Joliette, soit à Catherine Roy, diplômée du programme Sciences de la nature.



Pour une cinquième année, le caucus des députés de la région de Lanaudière a remis la médaille de l’Assemblée nationale et a offert une bourse à Élyse Tremblay-Longchamps, diplômée en Sciences humaines, s’étant à la fois illustrée par ses résultats scolaires et son implication.



Rappelons que la cérémonie était sous la présidence d’honneur de M. Jean-François Bélanger, lui-même diplômé du Cégep à Joliette. Après quelques années d’études en violon, c’est de manière autodidacte qu’il a exploré les quelque vingt instruments que compte sa collection. Le Montréalais poursuit également une carrière en médecine, à titre de psychiatre et de psychothérapeute.



Toute la communauté collégiale du Cégep à Joliette s’unit pour féliciter l’ensemble de ses diplômés et de ses boursiers. Elle leur souhaite de réaliser tous leurs rêves et d’obtenir beaucoup de succès dans leurs projets d’avenir!