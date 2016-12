Le Carré Saint-Louis de Joliette fête ses 10 ans d’existence

C’est aujourd’hui jour de fête au Carré Saint-Louis de Joliette! En effet, notre collectif souligne ses 10 années d’existence ce soir, à l’Annexe à Roland, lors d’un cocktail regroupant les dizaines de personnes qui ont gravité autour du Carré Saint-Louis de Joliette depuis sa création.



Le 5 décembre 2005, le Carré Saint-Louis de Joliette a fait l’acquisition de la Maison provinciale des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et de Marie. Par la suite, les bâtiments ont subi des travaux majeurs, afin de pouvoir accueillir les 4 volets qui constituent désormais le Carré Saint-Louis, soit le Carrefour des organismes de Lanaudière (regroupant 19 organismes communautaires), l’Annexe à Roland (insertion socioprofessionnelle), les Logements d’Amélie (27 unités de logement décents et abordables, administrées par la Société de logements populaires de Joliette) et la Maison Pauline-Bonin (12 unités de logement pour femmes monoparentales). Par leurs activités, les volets du Carré Saint-Louis de Joliette ont pour objectif central de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Situé au cœur du centre-ville de Joliette, le Carré Saint-Louis de Joliette joue un rôle important dans le maintien du tissu social de notre communauté. Chaque jour, ce sont des dizaines de personnes qui viennent travailler au Carré Saint-Louis de Joliette et des centaines d’autres qui y reçoivent des services ou qui offrent du bénévolat.



À propos du Carré Saint-Louis de Joliette

Fondé en 2005, le Carré Saint-Louis de Joliette a pour mission de créer un espace social et communautaire qui vise la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociales des femmes, des familles et des jeunes adultes, ainsi que la consolidation des groupes communautaires. À partir d’une approche centrée sur le respect et la dignité des personnes, les membres travaillent à ce que leurs actions modifient en profondeur le visage de la pauvreté et de l’exclusion sociale, par l’accès à des logements décents et abordables, à des emplois de qualité, à des services d’aide et par la création de liens significatifs et d’un réseau social soutenant.