Notre-Dame-des-Prairies accueille les nouveaux Prairiquois et Prairiquoises!

C’est avec joie que les membres du conseil municipal accueillaient ses nouveaux Prairiquois et Prairiquoises lors d’une soirée spéciale à leur intention le 28 novembre dernier. Organisée depuis plusieurs années, cette activité d’accueil est une belle occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui ont choisi Notre-Dame-des-Prairies comme nouveau lieu de résidence.

«Nous sommes heureux de voir que les gens viennent s’établir dans notre ville pour y vivre, grandir et évoluer. La soirée des nouveaux arrivants permet de rencontrer les citoyens et citoyennes et de leur faire découvrir leur milieu de vie.», explique le maire Alain Larue.

Lors de cette soirée d’accueil, les gens ont l’occasion de rencontrer les élues et élus de chacun des quartiers et plusieurs organismes Prairiquois sont présents pour parler de leurs services à la population et donner de l’information. Il s’agit d’un moment privilégié qui favorise grandement l’intégration et la participation à la vie Prairiquoise.

Encore une fois, bienvenue à Notre-Dame-des-Prairies, une Ville À la mesure des familles!