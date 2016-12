L’équipe des finissants en Gestion de commerces à l’œuvre pour la Fondation du Cégep à Joliette

La campagne de financement de la Fondation du Cégep à Joliette, auprès des parents des étudiants, s’est déroulée dans la bonne humeur et l’efficacité les 8 et 9 novembre derniers. Plus de 14 000 $ en promesses de dons ont été amassés lors des deux soirées d’appels de sollicitation téléphonique logés par les finissants en Gestion de commerces.

Les étudiants ont téléphoné aux parents dans le cadre de leur cours Vente et représentation. Ils étaient supervisés par leurs enseignants Pierre Bernier et Julie Bruneau ainsi que par Madeleine Poulin, directrice de la Fondation du Cégep à Joliette. Le président de la Fondation, Monsieur Michel Perreault, lui-même diplômé du programme Techniques administratives du Cégep, s’était joint à eux pour leur prodiguer quelques trucs et conseils pour bien réussir leur activité de télémarketing.

Souvenons-nous que la Fondation du Cégep à Joliette poursuit une mission régionale de première importance qui consiste d’une part à appuyer la réalisation de projets de développement améliorant la qualité de la formation et, d’autre part, à encourager les étudiants dans la réussite de leurs études en distribuant des bourses de support et d’excellence.

Merci à toute l’équipe et aux généreux parents!