Les pompiers de Joliette et l’Aubainerie s’unissent pour les jeunes en difficulté

Juste à temps pour le premier tapis blanc, le syndicat des pompiers de la Ville de Joliette et le magasin Aubainerie Joliette s’associent sous le signe de la générosité et offrent un don de 2 000 $ à l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette (AJRJ).

Cette contribution, versée à parts égales par le syndicat des pompiers et l’Aubainerie Joliette, permettra à l’AJRJ de se rendre en magasin avec des jeunes dans le besoin pour les doter de manteaux et de vêtements chauds.

« À l’approche des grands froids, nous nous sommes sentis interpellés par la mission de l’AJRJ et avons eu envie d’aider. Un merci très sincère à MM. Croteau et Hétu, de l’Aubainerie Joliette, qui n’ont pas hésité à contribuer eux aussi. », affirme Martin De Grandpré, président du syndicat des pompiers de la Ville de Joliette.

Joliette, également solidaire à l’AJRJ

Impliquée dans le développement des activités de l’AJRJ depuis 2006, rappelons que la Ville de Joliette a annoncé le renouvellement de son aide financière destinée à l’organisme en octobre 2015, s’engageant ainsi à verser 52 000 $ annuellement jusqu’en 2018, pour un total de 156 000 $.

L’AJRJ lutte quotidiennement contre l’isolement des jeunes en situation de désaffiliation sociale et soutient plus de 530 personnes par année. Aujourd’hui, elle peut compter sur l’expertise de cinq travailleurs de rue qui interviennent jour et nuit dans les différents milieux de vie et de socialisation de Joliette et Saint-Charles-Borromée.