Défi Santé 2016 : Lanoraie obtient une mention d’excellence en promotion

C’est le 17 novembre dernier que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière avait convoqué les participants du Défi Santé 2016 pour souligner leur participation et remettre des mentions spéciales. La Municipalité de Lanoraie était présente afin de recevoir le prix Mention d’excellence en promotion – 3 000 à 10 000 habitants. Le maire Gérard Jean et la directrice du Service des loisirs et de la culture Sergine Bouchard ont reçu une plaque soulignant cette mention. « Ce prix revient à tous les participantes et participants ayant pris part à une activité organisée dans le cadre de l’événement. Merci à vous tous d’avoir relevé le Défi avec brio! » félicite Mme Bouchard.

Deuxième année réussie!

Pour une deuxième année consécutive, le Service des loisirs et de la culture avait préparé toute une programmation aux familles d’ici afin de les encourager à participer au Défi Santé. Vingt-et-une activités étaient offertes gratuitement à toutes les personnes qui s’inscrivaient (toujours gratuitement) au Défi Santé. La participation a été remarquable! Plus de 300 personnes se sont inscrites à l’une ou l’autre des activités proposées.



Chaque activité offerte touchait aux trois thématiques du Défi Santé : nutrition, activité physique et équilibre. En offrant plusieurs ateliers sportifs accessibles à toute la famille, les participants pouvaient prendre une pause de qualité pour se relaxer et s’évader tout en se remettant en forme. De plus la nutrition était abordée au début de chaque atelier et une collation santé était offerte aux participants.



Le Défi Santé 2016 fut toute une réussite… Le Service des loisirs et de la culture ainsi que le conseil municipal se préparent déjà à battre tous les records en 2017!



Le conseil municipal a adopté, en juillet dernier, une troisième Politique de la famille et des aînés. Avoir des citoyennes et des citoyens de tous âges en santé et en forme passe

certainement par un Service des loisirs et de la culture concerné et cette politique offre plusieurs pistes de solutions comme offrir une grande variété d’activités pouvant répondre aux besoins de tous et l’organisation d’événements spéciaux comme le Défi Santé Municipalité et familles.