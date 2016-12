Le Souper de la Relève 2016 : une tradition à succès qui se poursuit !

C’est le 17 novembre dernier que s’est déroulée l’activité-bénéfice Le Souper de la Relève Centraide. Cette 9e édition a permis de récolter la somme de 18 569$ qui sera remis à Centraide Lanaudière.

Cette 9e édition du Souper de la Relève Centraide a été marquée par une conférence inspirante de M. Gilles Fortin, Président des magasins Tristan qui a permis de rassembler près de 150 convives. Le montant amassé par cette activité bénéfice sera remis à Centraide Lanaudière, dans le cadre de sa campagne de financement 2016.

Cette activité a été rendu possible grâce l’excellent travail des membres du comité organisateur que sont la famille Thuot, de TechnoDiesel, M Kevin Longpré, de Harnois Groupe Pétrolier et Mme Dominique Hélène Laberge, de Centraide Lanaudière, et grâce à la généreuse contribution de FBL Comptables Agréés, La Turquoise, Desjardins, Blanko Design et Groupe Gaudreault.

Comme son nom l’indique, le Souper de la Relève Centraide est une occasion de s’inspirer de réussites entrepreneuriales, de réseauter et de discuter de l’importance de la philanthropie. Pour inciter les gens à s’impliquer, un babillard sur les besoins des organismes de Joliette en bénévolat était sur place et a permis à plusieurs d’y inscrire leur nom. Plusieurs milieux de travail ont également partagé leur volonté à faire une campagne pour Centraide Lanaudière et ainsi contribuer à améliorer les conditions de vie de milliers de Lanaudois(es).

